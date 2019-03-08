В США заявили, что обеспечивают безопасность гуманитарных конвоев для лагеря «Эр-Рукбан»

Источник: AFP PHOTO / HO / Syrian Arab Red Cross (SARC)

«Центральное командование ВС США продолжает быть готовым вместе с нашими партнерами в Сирии обеспечить безопасность внутри зоны безопасности Эт-Танф для конвоев ООН с гуманитарной помощью для 40 тыс. внутренне перемещенных лиц в “Эр-Рукбане”, как мы уже неоднократно делали ранее», — заявил он.

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«Невзирая на сирийскую и российскую пропаганду, Соединенные Штаты не ограничивают передвижение внутренне перемещенных лиц в лагерь “Эр-Рукбан” и из него. Соединенные Штаты полностью поддерживают процесс, предоставляющий внутренне перемещенным лицам свободу передвижения без какого-либо принуждения для того, чтобы они безопасно, добровольно и на достойных условиях могли покинуть “Эр-Рукбан”, если захотят этого», — утверждал представитель СЕНТКОМ.

В распространенном в среду экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики говорилось о том, что США сорвали гуманитарную операцию по спасению мирных граждан Сирии, которые находятся в лагере «Эр-Рукбан».

В документе подчеркивалась, что «ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи», пока жители лагеря «Эр-Рукбан» удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу по сирийскому лагерю беженцев «Эр-Рукбан» со всеми сторонами, включая Вашингтон, без предварительных условий.

Лагерь «Эр-Рукбан» образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.