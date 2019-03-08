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04:44 (мск), источник: РИА Новости

Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

РИМ, 8 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони грозит новый судебный процесс после того, как он стал подозреваемым в рамках расследования дела о коррупции при вынесении решений одного из высших надзорных органов страны, сообщает в четверг вечером итальянское информагентство Agi.

Источник: AP 2019

В список фигурантов дела Берлускони включила прокуратура Рима, подозрение которой вызвал вердикт Государственного совета Италии, курирующего вопросы охраны законности в области управления. В марте 2016 года он отменил решение нижестоящего суда, согласно которому Берлускони должен был передать 9,99% акций (на сумму около миллиарда евро) подконтрольного ему банка Mediolanum центральному банку Италии после проигрыша ранее громкого дела о финансовых махинациях в медийной группе Mediaset.

В 2013 году политик и медиамагнат был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы, которые впоследствии были заменены на общественные работы, и в течение пяти лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.

Сейчас прокуроры подозревают, что в решении Госсовета по активам Mediolanum имеется коррупционная составляющая.

Так, до Берлускони в список подозреваемых попали судья-докладчик по делу экс-премьера, адвокат и бывший сотрудник правительственного дворца Киджи. По данным Agi, несколько лет назад в ходе обысков дома у последнего правоохранители нашли 250 тысяч евро наличными и копии некоторых вердиктов Госсовета, в том числе черновой вариант решения по Берлускони.

Восьмидесятидвухлетний миллиардер является фигурантом сразу нескольких процессов, связанных с подкупом и побуждением к даче ложных показаний свидетелей по делу о вечеринках с участием «эскорт-девушек» в его резиденциях.

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