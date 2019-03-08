Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции
РИМ, 8 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Бывшему
РИМ, 8 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Бывшему
В список фигурантов дела Берлускони включила прокуратура Рима, подозрение которой вызвал вердикт Государственного совета Италии, курирующего вопросы охраны законности в области управления. В марте 2016 года он отменил решение нижестоящего суда, согласно которому Берлускони должен был передать 9,99% акций (на сумму около миллиарда евро) подконтрольного ему банка Mediolanum центральному банку Италии после проигрыша ранее громкого дела о финансовых махинациях в медийной группе Mediaset.
В 2013 году политик и медиамагнат был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы, которые впоследствии были заменены на общественные работы, и в течение пяти лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.
Так, до Берлускони в список подозреваемых попали
Восьмидесятидвухлетний миллиардер является фигурантом сразу нескольких процессов, связанных с подкупом и побуждением к даче ложных показаний свидетелей по делу о вечеринках с участием «эскорт-девушек» в его резиденциях.