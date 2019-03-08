Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

Источник: AP 2019

В список фигурантов дела Берлускони включила прокуратура Рима, подозрение которой вызвал вердикт Государственного совета Италии, курирующего вопросы охраны законности в области управления. В марте 2016 года он отменил решение нижестоящего суда, согласно которому Берлускони должен был передать 9,99% акций (на сумму около миллиарда евро) подконтрольного ему банка Mediolanum центральному банку Италии после проигрыша ранее громкого дела о финансовых махинациях в медийной группе Mediaset.

В 2013 году политик и медиамагнат был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы, которые впоследствии были заменены на общественные работы, и в течение пяти лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.

Сейчас прокуроры подозревают, что в решении Госсовета по активам Mediolanum имеется коррупционная составляющая.

Так, до Берлускони в список подозреваемых попали судья-докладчик по делу экс-премьера, адвокат и бывший сотрудник правительственного дворца Киджи. По данным Agi, несколько лет назад в ходе обысков дома у последнего правоохранители нашли 250 тысяч евро наличными и копии некоторых вердиктов Госсовета, в том числе черновой вариант решения по Берлускони.