Гуайдо назвал рекордным по продолжительности отключение света в Венесуэле

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КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Отключение электроснабжения, случившееся в четверг на большей части территории Венесуэлы, стало рекордным по продолжительности. Такое мнение выразил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

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«23:00 (06:00 пятницы мск), 22 штата без света, — написал политик в своем Twitter. — Шесть часов без света, в Каракасе это рекорд. Хаос, тревога и возмущение». Гуайдо считает, что авария стала «подтверждением неэффективности узурпатора», под которым он имеет в виду действующего главу государства Николаса Мадуро.

«Восстановление сферы энергоснабжения и страны лежит через прекращение узурпации», — добавил оппозиционер.

В четверг многие районы Каракаса и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм».