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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Американский генерал объявил о реформе армии из-за России и Китая

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США планируют реформировать свои вооруженные силы из-за растущего потенциала России и Китая, сообщил директор Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенант армии США Эрик Уэсли.

Источник: AP 2019

По его словам, последние 15 лет американская армия была сосредоточена на «бригадной системе», так как воевала в основном против террористических формирований.

Между тем для борьбы с серьезными противниками требуется более сложная структура вооруженных сил и тактика ведения боя, отметил генерал.

По словам Уэсли, масштабные боевые действия предполагают, в частности, создание дивизий, корпусов и полевых армий. Поэтому в следующие годы американской армии надо будет совершенствоваться в соответствии с доктриной «многосферных операций».

В начале недели стало известно, что управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу времен холодной войны по сдерживанию России. Об этом написал портал Aviation Week.

В основе концепции наработки проекта Assault Breaker по созданию умных и высокоточных вооружений, которые должны были остановить советские танки в случае наступления Красной армии на Европу.

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