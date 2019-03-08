Американский генерал объявил о реформе армии из-за России и Китая

Источник: AP 2019

По его словам, последние 15 лет американская армия была сосредоточена на «бригадной системе», так как воевала в основном против террористических формирований.

Между тем для борьбы с серьезными противниками требуется более сложная структура вооруженных сил и тактика ведения боя, отметил генерал.

По словам Уэсли, масштабные боевые действия предполагают, в частности, создание дивизий, корпусов и полевых армий. Поэтому в следующие годы американской армии надо будет совершенствоваться в соответствии с доктриной «многосферных операций».

В начале недели стало известно, что управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу времен холодной войны по сдерживанию России. Об этом написал портал Aviation Week.