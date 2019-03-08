Американский генерал объявил о реформе армии из-за России и Китая
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США планируют реформировать свои вооруженные силы
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США планируют реформировать свои вооруженные силы
По его словам, последние 15 лет американская армия была сосредоточена на «бригадной системе», так как воевала в основном против террористических формирований.
Между тем для борьбы с серьезными противниками требуется более сложная структура вооруженных сил и тактика ведения боя, отметил генерал.
По словам Уэсли, масштабные боевые действия предполагают, в частности, создание дивизий, корпусов и полевых армий. Поэтому в следующие годы американской армии надо будет совершенствоваться в соответствии с доктриной «многосферных операций».
В начале недели стало известно, что управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу времен холодной войны по сдерживанию России. Об этом написал портал Aviation Week.
В основе концепции наработки проекта Assault Breaker по созданию умных и высокоточных вооружений, которые должны были остановить советские танки в случае наступления Красной армии на Европу.