В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Источник: РИА Новости

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает «де-юре или де-факто» российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.

Так, документ запрещает государственным органам США предпринимать действия, предполагающие признание Крыма российским.

При этом в тексте содержится исключение для президента — он сможет нарушить это правило, если это будет отвечать «интересам национальной безопасности».

Если инициативу одобрят обе палаты конгресса США, она будет направлена на подпись лидеру государства.

Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подобное решение поддержали 96 процентов жителей республики.

В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».