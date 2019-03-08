В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России.
Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает «де-юре или де-факто» российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.
Так, документ запрещает государственным органам США предпринимать действия, предполагающие признание Крыма российским.
При этом в тексте содержится исключение для президента — он сможет нарушить это правило, если это будет отвечать «интересам национальной безопасности».
Если инициативу одобрят обе палаты конгресса США, она будет направлена на подпись лидеру государства.
Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подобное решение поддержали 96 процентов жителей республики.
В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».