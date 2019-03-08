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22:32 (мск), источник: Forbes

Неудачный маркетинг: как Дональд Трамп обеднел на посту президента США

Майкл Коэн утверждает, что Трамп участвовал в президентских выборах ради «маркетинга». По оценкам Forbes, состояние президента США уменьшилось с $4,5 млрд в 2015 году, когда он объявил о начале избирательной кампании, до $3,1 млрд сегодня.

Источник: AP 2019

Дональд Трампа участвовал в выборах только ради «продвижения себя», рассматривая свою кампанию как «величайшую рекламу в истории политики», под присягой заявил бывший адвокат президента Майкл Коэн перед комитетом Конгресса. Если план был таков, до сих пор он не увенчался успехом.

С первого дня приход Трампа в политику вредил его бизнесу. В течение первых трех минут его речи на открытии избирательной кампании в июне 2015 года он назвал мексиканских иммигрантов «насильниками».

Общественная реакция не заставила себя ждать и вынудила многие компании, заплатившие за использование имени Трампа на своих продуктах, разорвать с ним связи.
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Serta перестала производить матрасы под именем Трампа, а PVH закрыла одноименную линию одежды, которую Macy’s убрала из магазинов. По оценкам Forbes, сейчас стоимость лицензионного бизнеса приближается к нулю: она сократилась с $23 млн в 2015 году до $3 млн сегодня. «Он настолько неоднозначная фигура, что люди боятся вести с ним дела», — рассказал эксперт по брендингу Джефф Лотман Forbes в сентябре. «Он значительно испортил репутацию бренда».

Трудности возникли не только с именными товарами. С тех пор, как Трамп начал свою кампанию, партнеры в Торонто, Панаме и Нью-Йорке сняли имя президента со зданий. Что еще хуже, перед вступлением в должность Трамп пообещал не заключать новых сделок с иностранцами во время президентского срока, чем сильно ограничил возможности для роста его бизнеса по лицензированию гостиниц. Вместо этого, Trump Organization переключилась на более консервативные регионы США в рамках проекта по открытию отелей двух более доступных сетей в центре страны. Эта инициатива также провалилась.

В сентябре прошлого года Forbes обнаружил, что несмотря на приток высокопоставленных иностранных чиновников и звезд Fox News в Trump International Hotel в Вашингтоне, политика однозначно плохо отразилась на состоянии Трампа.

По нашим оценкам, его состояние уменьшилось с $4,5 млрд в 2015 году, когда он объявил о начале избирательной кампании, до $3,1 млрд сегодня.
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Хотя это снижение отчасти объясняется сокращением торговой недвижимости на Манхэттене и повышением требований к отчетности, примерно $200 млн этого уменьшения могут быть связаны исключительно с неоднозначной политической деятельностью Трампа.

Президент, который всегда утверждал, что участвовал в выборах не для того чтобы заработать, а чтобы помочь американскому народу, признал сокращение своего состояния в прошлом году. «Пост президента дорого мне обошелся, и меня это не беспокоит», — рассказал он журналистам перед поездкой в Мар-а-Лаго в ноябре. «Я думаю только об этой стране и о выгодных сделках для этой страны — я не думаю о выгодных сделках для себя, потому что мне это больше неважно».

Его бывший юрист другого мнения.

«Дональд Трамп — это человек, который участвовал в президентских выборах ради величия своего бренда, — заявил под присягой Коэн, — а не нашей страны».

Представители Trump Organization не ответили на просьбу дать комментарии. «Опозоренный преступник Майкл Коэн отправится в тюрьму за обман Конгресса и другие ложные утверждения», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. «Смешно даже представить, что кто-то поверит осужденному лжецу вроде Коэна, и печально, что он получил еще одну возможность распространять ложь».

Перевод Натальи Балабанцевой.

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