Информатора Wikileaks Челси Мэннинг взяли под стражу за отказ дать показания

Бывшего сотрудника разведки США и информатора Wikileaks Челси Мэннинг взяли под стражу за отказ давать показания большому жюри.

Как сообщает Associated Press, по решению суда Виргинии постановил оставить ее в заключении на весь период работы большого жюри, либо же до момента, когда Мэннинг все же решит дать показания.

Читайте также WikiLeaks разослал СМИ список ложных фактов про Ассанжа

Сама экс-информатор заявила, что ранее уже рассказала суду все, что ей известно, намерена принять любое решение суда, но давать показания не будет.

Ее адвокаты просили поместить Мэннинг под домашний арест из-за проблем со здоровьем, но суд решил, что маршалы смогут решить все возникающие медицинские вопросы.

Бывший аналитик разведки армии США Брэдли Мэннинг (после смены пола — Челси Мэннинг) был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета «Апач» в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его признали виновным по 20 пунктам — в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже в тюрьме Мэннинг изъявила желание сменить пол и попросила называть ее Челси.