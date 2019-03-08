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21:13 (мск), источник: Интерфакс

Информатора Wikileaks Челси Мэннинг взяли под стражу за отказ дать показания

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — Экс-сотрудник разведки США заявила, что ранее уже рассказала суду все, что ей известно.

Бывшего сотрудника разведки США и информатора Wikileaks Челси Мэннинг взяли под стражу за отказ давать показания большому жюри.

Как сообщает Associated Press, по решению суда Виргинии постановил оставить ее в заключении на весь период работы большого жюри, либо же до момента, когда Мэннинг все же решит дать показания.

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Сама экс-информатор заявила, что ранее уже рассказала суду все, что ей известно, намерена принять любое решение суда, но давать показания не будет.

Ее адвокаты просили поместить Мэннинг под домашний арест из-за проблем со здоровьем, но суд решил, что маршалы смогут решить все возникающие медицинские вопросы.

Бывший аналитик разведки армии США Брэдли Мэннинг (после смены пола — Челси Мэннинг) был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета «Апач» в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его признали виновным по 20 пунктам — в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже в тюрьме Мэннинг изъявила желание сменить пол и попросила называть ее Челси.

Экс-президент США Барак Обама помиловал ее в 2017 году, хотя Мэннинг была приговорена к 35 годам заключения.

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