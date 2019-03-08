Информатора Wikileaks Челси Мэннинг взяли под стражу за отказ дать показания
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU —
Бывшего сотрудника разведки США и информатора Wikileaks Челси Мэннинг взяли под стражу за отказ давать показания большому жюри.
Как сообщает Associated Press, по решению суда Виргинии постановил оставить ее в заключении на весь период работы большого жюри, либо же до момента, когда Мэннинг все же решит дать показания.
Сама
Ее адвокаты просили поместить Мэннинг под домашний арест
Бывший аналитик разведки армии США Брэдли Мэннинг (после смены пола — Челси Мэннинг) был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета «Апач» в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его признали виновным по 20 пунктам — в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.
Уже в тюрьме Мэннинг изъявила желание сменить пол и попросила называть ее Челси.