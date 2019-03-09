В минобороны Чехии назвали Россию одной из главных угрозой для НАТО
ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Как отметил глава ведомства Лубомир Метнар, эта угроза обусловлена активной модернизацией российской армии.
ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Как отметил глава ведомства Лубомир Метнар, эта угроза обусловлена активной модернизацией российской армии.
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар утверждает, что Россия является одной из главных угроз для НАТО. Соответствующее заявление он сделал в пятницу вечером для журналистов.
«Среди угроз [для НАТО] на первом месте находится терроризм, а именно — опасность глобального расширения локальных террористических организаций, — считает он. — Второе место по степени опасности, по моему мнению, принадлежит кибернетическим угрозам, третье — угрозам, исходящим от России».
Россия, по мнению Метнара, представляет опасность для НАТО в связи с активно проходящей модернизацией армии. Этот процесс сопровождается значительным числом учений. Россия, по его словам, также пытается укрепить свое влияние в европейских государствах, которые до начала 90-х годов ХХ относились к социалистическому лагерю, возглавляемому СССР.
Чешское военное ведомство, по словам его руководителя, вскоре выступит с отчетом, в котором будет содержаться детальный анализ угроз для безопасности