Министр ВВС США Хезер Уилсон уходит в отставку
Министр ВВС США Хизер Уилсон сообщила, что покидает свой пост.
Министр ВВС США Хизер Уилсон сообщила, что покидает свой пост.
Американские СМИ называли ее кандидатом на пост главы Пентагона. Однако она приняла решение возглавить Техасский университет
«Сегодня я сообщила президенту, что я покину пост министра ВВС, чтобы стать президентом Техасского университета в Эль-Пасо», — написала министр в Twitter.
Как сообщило издание Space News, Хизер Уилсон, покинет свой пост 31 мая. «Это должно дать достаточно времени для плавного перехода и обеспечить эффективную пропаганду во время предстоящих слушаний в Конгрессе», — цитирует министра издание.
В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter отметил проделанную «совершенно фантастическую работу» Хизер Уилсон на посту министра ВВС. Он отметил, что на работу в университет она перейдет с 1 августа.
Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп объявил об отставке предыдущего главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Американские СМИ писали, что господин Трамп принял такое решение на фоне разногласий с господином Мэттисом по выводу войск США из Сирии. Вслед за господином Мэттисом свою должность покинула
Как Дональд Трамп продолжает терять ключевых членов своей команды, — в публикации «Ъ» «Пентагонения на инакомыслящих».