Министр ВВС США Хезер Уилсон уходит в отставку

Американские СМИ называли ее кандидатом на пост главы Пентагона. Однако она приняла решение возглавить Техасский университет Эль-Пасо.

«Сегодня я сообщила президенту, что я покину пост министра ВВС, чтобы стать президентом Техасского университета в Эль-Пасо», — написала министр в Twitter.

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Как сообщило издание Space News, Хизер Уилсон, покинет свой пост 31 мая. «Это должно дать достаточно времени для плавного перехода и обеспечить эффективную пропаганду во время предстоящих слушаний в Конгрессе», — цитирует министра издание.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter отметил проделанную «совершенно фантастическую работу» Хизер Уилсон на посту министра ВВС. Он отметил, что на работу в университет она перейдет с 1 августа.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп объявил об отставке предыдущего главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Американские СМИ писали, что господин Трамп принял такое решение на фоне разногласий с господином Мэттисом по выводу войск США из Сирии. Вслед за господином Мэттисом свою должность покинула пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.