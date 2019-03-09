Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Для автомобилей придумали шину «два в одном»
В Китае нашли «эликсир бессмертия»
10 нелепых нарядов звезд, которые не стоит надевать на 8 марта
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына
Андрей Малахов посадил годовалого сына на диету
У матери-одиночки отобрали двоих детей из-за плохого слуха
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Земля будет гореть: на Украине готовятся к войне с Россией
Женщина умерла на свидании с зеком в тюрьме - СМИ
Официально: Собчак и Виторган объявили о расставании
Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук вышла замуж за рэпера
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
12Самые красивые пейзажные фото года
01:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр ВВС США Хезер Уилсон уходит в отставку

Министр ВВС США Хизер Уилсон сообщила, что покидает свой пост.

Американские СМИ называли ее кандидатом на пост главы Пентагона. Однако она приняла решение возглавить Техасский университет Эль-Пасо.

«Сегодня я сообщила президенту, что я покину пост министра ВВС, чтобы стать президентом Техасского университета в Эль-Пасо», — написала министр в Twitter.

Читайте также
Американский генерал объявил о реформе армии из-за России и Китая

Как сообщило издание Space News, Хизер Уилсон, покинет свой пост 31 мая. «Это должно дать достаточно времени для плавного перехода и обеспечить эффективную пропаганду во время предстоящих слушаний в Конгрессе», — цитирует министра издание.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter отметил проделанную «совершенно фантастическую работу» Хизер Уилсон на посту министра ВВС. Он отметил, что на работу в университет она перейдет с 1 августа.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп объявил об отставке предыдущего главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Американские СМИ писали, что господин Трамп принял такое решение на фоне разногласий с господином Мэттисом по выводу войск США из Сирии. Вслед за господином Мэттисом свою должность покинула пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Как Дональд Трамп продолжает терять ключевых членов своей команды, — в публикации «Ъ» «Пентагонения на инакомыслящих».

 «Попахивает обманом». Топ-менеджер «Газпрома» о пропаже трубы
Многодетный инвалид-колясочник оказался террористом
Во «Внуково» задержан уволенный замруководителя «Росгеологии»
Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет
Норвежские лыжники «избили» Большунова и Устюгова (видео)
Названы страны с самой опасной водой из-под крана
Кит проглотил, а затем выплюнул живого дайвера
Вторжение мужчин в российское фем-кафе раскололо соцсети
Биатлонистка Павлова пожаловалась на оскорбления после гонки ЧМ
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира в Швеции Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая восьмой
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
Дети
Андрей Малахов посадил годовалого сына на диету Вес мальчика, по словам ведущего, не соответствует его возрасту
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь