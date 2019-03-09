В США рассказали, чего лишится Турция из-за покупки российских С-400

Источник: РИА Новости

В частности, по его словам, Анкара столкнется с серьезным ухудшением отношений с США в военной сфере.

«Если Турция купит С-400, то не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot», — сказал Саммерс.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.

Анкара заняла в этом вопросе твердую позицию и не планирует отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению властей страны, «не связаны между собой».