В США рассказали, чего лишится Турция из-за покупки российских С-400
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США угрожают Турции «тяжелыми последствиями» в случае покупки российских систем С-400. Об этом заявил
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США угрожают Турции «тяжелыми последствиями» в случае покупки российских систем С-400. Об этом заявил
В частности, по его словам, Анкара столкнется с серьезным ухудшением отношений с США в военной сфере.
«Если Турция купит С-400, то не получит истребители F-35 и
Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.
Анкара заняла в этом вопросе твердую позицию и не планирует отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению властей страны, «не связаны между собой».
Согласно договоренности, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Анкара оплатит сама, часть — за счет российского кредита. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 на территории страны начнут уже в октябре этого года.