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03:18 (мск), источник: РИА Новости

В США рассказали, чего лишится Турция из-за покупки российских С-400

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США угрожают Турции «тяжелыми последствиями» в случае покупки российских систем С-400. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс, пишет The Hill.

Источник: РИА Новости

В частности, по его словам, Анкара столкнется с серьезным ухудшением отношений с США в военной сфере.

«Если Турция купит С-400, то не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot», — сказал Саммерс.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.

Анкара заняла в этом вопросе твердую позицию и не планирует отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению властей страны, «не связаны между собой».

Согласно договоренности, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Анкара оплатит сама, часть — за счет российского кредита. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 на территории страны начнут уже в октябре этого года.

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