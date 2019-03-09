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07:50 (мск), источник: Известия

Венесуэла обвинила в блэкауте американских хакеров

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной отключения электроэнергии в стране стала кибератака со стороны США. Об этом 9 марта сообщает Интерфакс.

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По его словам, атака была направлена на Автоматическую систему контроля крупнейшей гидроэлектростанции страны — «Эль-Гури». Он также отметил, что ГЭС прекратила работу после того, как властям стало известно о проводимых хакерских манипуляциях. Это и привело к блэкауту по всей стране.

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Большая часть республики осталась без света в четверг, 7 марта, в самый час пик. Была нарушена работа социально значимых и других важных объектов, тысячи рабочих вынуждены были уйти на выходной.

Президент республики Николас Мадуро уже обвинял в произошедшем проамериканские силы, возложив ответственность за случившееся на лидера оппозиции Хуана Гуайдо и его сторонников. Оппозиционер, в свою очередь, заявил, что причиной аварии стал хаос в стране и неэффективность проводимой главой государства политики.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы указывают на изношенность профильной инфраструктуры как на одну из причин блэкаута.

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