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13:02 (мск), источник: Газета.Ру

Евросоюз введет визы для граждан США

Европейский союз введет визы для американских граждан в 2021 году, передает CNN.

Источник: AP 2019

Как отмечается, об этом было объявлено в пятницу, 8 марта.

В материале говорится, что теперь для туристов из США будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), которая регулирует въезд в Шенгенскую зону. Виза будет действовать в течение трех лет, ограничений на число поездок при этом не будет.

Подчеркивается, что на данный момент американские граждане могут приезжать в Европу без визы на 90 дней.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон снизили стоимость виз.

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