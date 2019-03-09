У Венесуэлы отсудили миллиарды долларов

Правительство Венесуэлы может обжаловать вердикт. Решение Всемирного банка не укрепило акции Conoco, которые упали на четыре процента в начале торгового дня из-за снижения цены на нефть, однако может стать проблемой для Каракаса.

В 2013 году трибунал постановил, что правительство Уго Чавеса нарушило инвестиционный договор, национализировав долю ConocoPhillips в трех проектах в нефтеносных песках Ориноко.

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В прошлом году Conoco отсудила два миллиарда долларов у венесуэльской нефтяной компании PDVSA по аналогичному иску, связанному с экспроприацией. Изначально ответчик не собирался платить, однако Conoco получила контроль над активами венесуэльцев в Карибском бассейне, и сделка была заключена.

PDVSA согласилась сразу выплатить 500 миллионов долларов, частично наличными, частично нефтью, а затем в течение 4,5 лет выплачивать по 85 миллионов долларов каждый квартал.

3 марта аналитики предрекли Венесуэле топливный кризис при наличии огромных объемов непереработанной нефти.