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22:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти объяснили слова чиновника о ленивых учителях

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев не говорил, что врачи и учителя мало зарабатывают из-за лени. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе учреждения.

Как утверждают представители администрации, на самом деле Васильев сказал, что мало получают только те врачи и учителя, которые работают на полставки. По словам чиновников, у них есть аудио- и видеозаписи выступления Васильева, подтверждающие эту информацию.

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Также в администрации добавили, что Васильев объяснял депутату от КПРФ, почему в Чувашии не выполнены указы президента о зарплатах в сфере образования и здравоохранения. Чиновник отметил, что меньше обозначенного в указах получают лишь те, кто работает неполный день.

Ранее стало известно, что Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их недостаточным трудолюбием. «На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил Васильев на сессии госсовета 7 марта.

В последние месяцы российские чиновники часто оказываются в центре скандала из-за некорректных высказываний. В ноябре глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство ничем не обязано молодежи, потому что не просило их родителей рожать. Затем сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, рассуждая о стоимости минимального продуктового набора, припомнила россиянам, что во время Великой Отечественной войны у людей вообще не было «потребительской корзины». В марте директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что задача родителей — обеспечить питание детей в школах.

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