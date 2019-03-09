Власти объяснили слова чиновника о ленивых учителях
Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев не говорил, что врачи и учителя мало зарабатывают
Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев не говорил, что врачи и учителя мало зарабатывают
Как утверждают представители администрации, на самом деле Васильев сказал, что мало получают только те врачи и учителя, которые работают на полставки. По словам чиновников, у них есть аудио- и видеозаписи выступления Васильева, подтверждающие эту информацию.
Также в администрации добавили, что Васильев объяснял депутату от КПРФ, почему в Чувашии не выполнены указы президента о зарплатах в сфере образования и здравоохранения. Чиновник отметил, что меньше обозначенного в указах получают лишь те, кто работает неполный день.
Ранее стало известно, что Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и педагогов их недостаточным трудолюбием. «На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил Васильев на сессии госсовета 7 марта.
В последние месяцы российские чиновники часто оказываются в центре скандала