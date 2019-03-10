Госдеп сообщил, что мина в багаже сотрудника посольства США в РФ не угрожала пассажирам

Власти США в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево , где в субботу сотрудник посольства США в России пытался провести в багаже мину со взрывателем, однако подтвердили, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял.

«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект [мина] был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — сказал он.