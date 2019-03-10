Госдеп сообщил, что мина в багаже сотрудника посольства США в РФ не угрожала пассажирам
ВАШИНГТОН, 10 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. В ведомстве также заявили, что ситуация «была исчерпана».
ВАШИНГТОН, 10 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. В ведомстве также заявили, что ситуация «была исчерпана».
Власти США в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу сотрудник посольства США в России пытался провести в багаже мину со взрывателем, однако подтвердили, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял.
Представитель Госдепартамента США сообщил об этом ТАСС, подтвердив, что упомянутый дипломат благополучно покинул территорию России.
Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Как отметили в российском дипведомстве, Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ РФ, но и изнутри.
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