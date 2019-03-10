Трамп захотел в пять раз больше денег за размещение войск США в других странах

В Вашингтоне новый метод расчета назвали «цена плюс 50 процентов». В соответствии с ней государства будут полностью оплачивать расходы на размещение войск США на их территории, а затем дополнительно платить еще половину от этой суммы. Это может привести к тому, что содержание американских военных обойдется союзникам в пять или шесть раз дороже.