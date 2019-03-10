Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
Для автомобилей придумали шину «два в одном»
У матери-одиночки отобрали двоих детей из-за плохого слуха
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Иностранцы о русских женщинахО любви к каблукам, цветам и кухне и о том, чем русские бабушки отличаются от европейских и американских
Муж Меган Маркл умилил публику отношением к беременной жене
Кейт Миддлтон получила подарки от детей во время визита в Блэкпул
Что произошло с бежавшей на Украину ополченкой-танкисткой
Украинка проверила реакцию полиции РФ в Крыму
61-летний Маршал развёлся с женой из-за молодой любовницы - СМИ
Как выглядят жёны Ярмольника, Якубовича, Маслякова
Официально: Собчак и Виторган объявили о расставании
«Их дружбе конец»: Приянка Чопра отомстила Меган Маркл
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
13«Спецназ и котики»
09:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп захотел в пять раз больше денег за размещение войск США в других странах

Президент США Дональд Трамп и его помощники разработали новую формулу, по которой другие страны будут оплачивать размещение американских войск на своей территории. Об этом сообщает CNN.

Источник: Reuters

В Вашингтоне новый метод расчета назвали «цена плюс 50 процентов». В соответствии с ней государства будут полностью оплачивать расходы на размещение войск США на их территории, а затем дополнительно платить еще половину от этой суммы. Это может привести к тому, что содержание американских военных обойдется союзникам в пять или шесть раз дороже.

Несколько лет подряд Трамп жаловался на то, что принимающие войска страны платят США недостаточно. Он считает, что союзники, на территории которых находятся американские вооруженные силы, приобретают дополнительную ценность, и они должны ее окупить.

Войска США находятся более чем в 100 странах мира. Наибольшее количество военных базируется в Японии, Южной Корее, Германии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

США планируют усиливаться в Европе, чтобы противостоять России
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
 Познер: этот правитель России величайший преступник
США придумали как наказать Россию
Госдеп пояснил инцидент с сотрудником посольства в Шереметьево
Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год
Россиянин Бивол победил американца и отстоял титул чемпиона WBA
Умер внук Колчака
Российский конькобежец установил новый мировой рекорд
РПЦ призвала не увлекаться СМС-извинениями в праздник
Спорт
Первые голы Нисимуры и Бийола. Такой ЦСКА нужен Гончаренко До «Краснодара» — одно очко, до «Зенита» — четыре
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дети
Андрей Малахов посадил годовалого сына на диету Вес мальчика, по словам ведущего, не соответствует его возрасту
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь