Президент Латвии предложил Европе объединиться против России

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Он утверждал, что с 2014 года Россия «осуществляет агрессивную политику ради достижения геополитических целей».

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«Наши страны соседствуют, у нас общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны сохранять бдительность», — сказал Вейонис. По его словам, Европа нуждается в мерах по «отпугиванию, чтобы Россия однажды не напала на какую-либо из европейских стран».

«Европа должна поддерживать единство», — отметил президент Латвии.

Реализацию проекта «Северный поток-2» он увязал с «геополитическими намерениями» России. «Федеральный канцлер знает, что все балтийские страны с самого начала были против этого проекта и что наша позиция не поменялась», — сказал Вейонис.