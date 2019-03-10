Президент Латвии предложил Европе объединиться против России

Он утверждал, что с 2014 года Россия «осуществляет агрессивную политику ради достижения геополитических целей».
«Наши страны соседствуют, у нас общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны сохранять бдительность», — сказал Вейонис. По его словам, Европа нуждается в мерах по «отпугиванию, чтобы Россия однажды не напала на какую-либо из европейских стран».
«Европа должна поддерживать единство», — отметил президент Латвии.
Реализацию проекта «Северный поток-2» он увязал с «геополитическими намерениями» России. «Федеральный канцлер знает, что все балтийские страны с самого начала были против этого проекта и что наша позиция не поменялась», — сказал Вейонис.
Как ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, мысли о том, что Россия может напасть на Прибалтику, могут возникать «только в воспаленном мозгу». «На этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией», — говорил министр.