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10:49 (мск), источник: ТАСС

Президент Латвии предложил Европе объединиться против России

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Европа должна проявлять единство, выстраивая отношения с Россией. Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью, которое было опубликовано в субботу вечером на сайте журнала Der Spiegel.

Источник: Reuters

Он утверждал, что с 2014 года Россия «осуществляет агрессивную политику ради достижения геополитических целей».

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«Наши страны соседствуют, у нас общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны сохранять бдительность», — сказал Вейонис. По его словам, Европа нуждается в мерах по «отпугиванию, чтобы Россия однажды не напала на какую-либо из европейских стран».

«Европа должна поддерживать единство», — отметил президент Латвии.

Реализацию проекта «Северный поток-2» он увязал с «геополитическими намерениями» России. «Федеральный канцлер знает, что все балтийские страны с самого начала были против этого проекта и что наша позиция не поменялась», — сказал Вейонис.

Как ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, мысли о том, что Россия может напасть на Прибалтику, могут возникать «только в воспаленном мозгу». «На этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией», — говорил министр.

Латвия пугает Евросоюз Россией
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09:42 (мск)© Ньюстюб
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