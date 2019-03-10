Times рассказала о вызывающем рвоту и галлюцинации оружии фрегата «Адмирал Горшков»

The Times информирует, что в прошлом месяце появились сообщения, что российские военные корабли начали оснащать станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», применение которых может провоцировать появление галлюцинаций и болезненного состояния у врагов за счет «коротких импульсов высокоинтенсивного светового излучения».
Как ранее в феврале ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех), два российских фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» оснастили станциями визуально-оптических помех «Филин» для ослепления противника. Станция, которая была установлена на фрегаты в 2018 году, сможет в ночное и сумеречное время подавлять визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения, а также прицеливания оружия ближнего боя, «применяемые против надводных кораблей и катеров ВМФ».
Добровольцы, на которых испытывали воздействие станции «Филин», сообщили о невозможности вести прицельную стрельбу по мишеням, если оборудование установлено на расстоянии до 2 км.
Почти половина из них жаловалась на тошноту, признаки дезориентации в пространстве и головокружение. Еще 20% добровольцев рассказали об эффекте пятна света, который плавает перед глазами.
Генконсульство РФ в Эдинбурге в пятницу распространило комментарий относительно публикации газеты The Scotsman, заявив, что «Адмирал Горшков» и его суда сопровождения оставались в международных водах, когда зашли в залив Мори-Ферт. The Scotsman распространила информацию о том, что группа кораблей ВМФ России якобы зашла в территориальные воды Великобритании в районе Мори-Ферт и спровоцировала угрозу безопасности Шотландии.
«Адмирал Горшков», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама» вышли в дальний поход из Североморска 26 февраля.
Как ранее сообщала пресс-служба Северного флота, отряд действовал в заливе Мори-Ферт, отрабатывая задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами. Во вторник фрегат и российские суда сопровождения начали проход пролива Ла-Манш. В британских ВМС сообщили о том, что для наблюдения за группой российских кораблей из Ньюкасла был направлен эсминец HMS Defender.