Раскрыта стратегия российских троллей на следующих выборах президента США
Российские
Российские
Как пишет агентство, вместо того, чтобы самостоятельно производить контент, тролли будут сеять политические разногласия при помощи фейковых аккаунтов. Среди тех, кто может попытаться обойти введенные Facebook и Twitter механизмы защиты от вбросов, называется петербургское «Агентство интернет-исследований», которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
По словам экспертов из FireEye и Symantec, в 2020 году тролли могут использовать предварительно взломанные хакерами устройства и создать с их помощью большое количество похожих на настоящие аккаунтов в социальных сетях, а на их основе — нарастить базу подписчиков. Специалисты отмечают, что такая стратегия отрабатывалась с 2017-го по 2018 год.
Bloomberg также напоминает, что 5 марта директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что социальные сети остаются основным инструментом влияния на выборы в США
Сотрудников «Агентства интернет-исследований» часто, в том числе в прессе, называют ольгинскими троллями или кремлеботами, а саму компанию — «фабрикой троллей». Ее работники включены в санкционные списки США по обвинению в причастности ко вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.
Следующие выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.