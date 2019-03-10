Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП в связи с проблемами с электроснабжением
КАРАКАС, 10 марта. /ТАСС/ — По словам оппозиционера, частный бизнес в стране потерял около $400 млн в результате масштабного отключения электроэнергии.
КАРАКАС, 10 марта. /ТАСС/ — По словам оппозиционера, частный бизнес в стране потерял около $400 млн в результате масштабного отключения электроэнергии.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье заявил, что намерен попросить Национальную ассамблею (однопалатный парламент) ввести режим чрезвычайного положения на территории Венесуэлы в связи с отсутствием электроэнергии в большей части страны.
Завтра я попрошу Национальную ассамблею санкционировать введение режима ЧП по всей стране. Мы не можем оставить наших людей без поддержки.
Оппозиционер пояснил, что введение режима ЧП позволит «запросить [международную] помощь, чтобы справиться с этой ситуацией». «Мы уже говорили с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией, чтобы заручиться поддержкой», — добавил Гуайдо.
Он также заявил, что частный бизнес в Венесуэле потерял около $400 млн в результате масштабного отключения электроэнергии в стране.
«Предположительно, потери частных компаний, которых в Венесуэле осталось и так уже немного, составили $400 млн. Будут серьезные последствия и для нефтяной промышленности», — цитирует политика в Twitter журналист Габриэль Бастидас.
В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.
По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдепартамент США отверг эти обвинения.
В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине города