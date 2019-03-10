Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП в связи с проблемами с электроснабжением

Источник: AFP 2019

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье заявил, что намерен попросить Национальную ассамблею (однопалатный парламент) ввести режим чрезвычайного положения на территории Венесуэлы в связи с отсутствием электроэнергии в большей части страны.

Завтра я попрошу Национальную ассамблею санкционировать введение режима ЧП по всей стране. Мы не можем оставить наших людей без поддержки. Хуан Гуайдо Лидер венесуэльской оппозиции

Оппозиционер пояснил, что введение режима ЧП позволит «запросить [международную] помощь, чтобы справиться с этой ситуацией». «Мы уже говорили с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией, чтобы заручиться поддержкой», — добавил Гуайдо.

Он также заявил, что частный бизнес в Венесуэле потерял около $400 млн в результате масштабного отключения электроэнергии в стране.

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«Предположительно, потери частных компаний, которых в Венесуэле осталось и так уже немного, составили $400 млн. Будут серьезные последствия и для нефтяной промышленности», — цитирует политика в Twitter журналист Габриэль Бастидас.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдепартамент США отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине города Сьюдад-Боливар, столицы юго-восточного штата Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.