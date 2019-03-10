Порошенко пообещал освобождение задержанных РФ моряков после выборов на Украине
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Президент Петр Порошенко выразил надежду, что украинские военные моряки, задержанные Россией
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Президент Петр Порошенко выразил надежду, что украинские военные моряки, задержанные Россией
«К сожалению, я не ожидаю позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко заявил, что он не будет делать ни одного шага. Но… сразу же после победы — мы ждем вашего возвращения домой», — сказал Порошенко в интервью телеканалу ICTV, которое транслировалось в воскресенье.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и охарактеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
В числе арестованных: командиры буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, бронекатера «Никополь» — Богдан Небылица, бронекатера — «Бердянск» Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения
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