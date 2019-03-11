Австрия выступает за развитие двусторонних отношений с РФ даже в условиях санкций

Источник: AP 2019

В понедельник госпожа Кнайссль прибывает с двухдневным визитом в Москву, где во вторник проведет переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Планируется, что министры подпишут совместное заявление о создании российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог». Впрочем, по словам министра, не планируется, что на этот формат будет выделено дополнительное бюджетное финансирование, так как речь идет о поддержке уже существующих каналов сотрудничества между двумя гражданскими обществами двух стран.

Россию и Австрию связывают тесные связи на многих уровнях, в том числе в культуре и бизнесе. И мы хотим придать импульс уже существующим связям, а не изобретать какие-то новые инициативы, требующие дополнительных средств. Карин Кнайссль глава МИД Австрии

«Кроме того, мы хотим развивать двусторонние отношения там, где это не противоречит санкциям и соответствует сформулированным Евросоюзом пяти принципам: например, у нас продолжаются культурные обмены в области изобразительного искусства, есть программы обменов для юристов, годы молодежи, музыки, литературы. Такие уже существующие или дополнительные проекты можно включить в “Сочинский диалог”. Подобные программы у России уже существуют с Германией и с Францией — это “Петербургский диалог” и “Трианонский диалог”. И мы также хотим показать, что там, где возможно, мы хотим поднять двусторонние отношения между гражданскими обществами на новый уровень», — пояснила Карин Кнайссль «Ъ».

Напомним, Австрия — одна из стран Евросоюза, с которой у Москвы и после 2014 года сохраняются довольно теплые отношения.

Лидеры Австрии не раз делали заявления о готовности к сотрудничеству с Россией и выступали с критикой санкционных ограничений (что, впрочем, не мешало Вене в составе ЕС продлевать действующие санкции).

«Речь об интересах страны — и их надо отстаивать со всех прагматизмом, но не нарушая собственных принципов. Так, скажем, сложившиеся принципы международного права не могут служить предметом для переговоров. Но, конечно, приходится работать с теми вводными, которые есть», — заявила Карин Кнайссль в интервью «Ъ».

Тем самым министр обозначила «красную линию»: присоединение Крыма, в контексте которого европейские политики традиционно упоминают «нарушение принципов международного права», по-прежнему воспринимается австрийским руководством критически. Впрочем, по словам министра, «прагматичная политика» Вены не разу не подвергалась критики со стороны ее коллег из других стран ЕС.

«Журналисты критикуют, но за все время, что я занимаю этот пост, никто из коллег в лицо меня не критиковал. То же, кстати, было и после визита Владимира Путина (который приехал на свадьбу Карин Кнайссль.— “Ъ”): я оказалась под градом критики, но не со стороны коллег—министров иностранных дел других стран, а со стороны СМИ», — рассказала она.