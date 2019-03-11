Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
Для автомобилей придумали шину «два в одном»
В сети появились новые фото подросших внучек Федора Бондарчука
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Иностранцы о русских женщинахО любви к каблукам, цветам и кухне и о том, чем русские бабушки отличаются от европейских и американских
СК рассказал о состоянии брошенного в московской квартире ребенка
Ксения Собчак показала «первую любовь» 2-летнего сына
12 самых опасных сексуальных поз
Как отличить сердечную боль от невралгии
Как выглядят жёны Ярмольника, Якубовича, Маслякова и ещё 6 звёзд
Женщина умерла на свидании с зеком в тюрьме - СМИ
«Мне нужна его помощь»: сын жертвы отравления в Британии о Путине
Лукашенко рассказал о разозлившем его Медведеве
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
01:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Австрия выступает за развитие двусторонних отношений с РФ даже в условиях санкций

Вена выступает за развитие двусторонних отношений с Россией и намерена поддерживать существующие связи, несмотря на взаимные санкции. Об этом в интервью «Ъ» заявила глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

Источник: AP 2019

В понедельник госпожа Кнайссль прибывает с двухдневным визитом в Москву, где во вторник проведет переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Планируется, что министры подпишут совместное заявление о создании российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог». Впрочем, по словам министра, не планируется, что на этот формат будет выделено дополнительное бюджетное финансирование, так как речь идет о поддержке уже существующих каналов сотрудничества между двумя гражданскими обществами двух стран.

Россию и Австрию связывают тесные связи на многих уровнях, в том числе в культуре и бизнесе. И мы хотим придать импульс уже существующим связям, а не изобретать какие-то новые инициативы, требующие дополнительных средств.
Карин Кнайссль
глава МИД Австрии
Читайте также
«Шпионаж недопустим»

«Кроме того, мы хотим развивать двусторонние отношения там, где это не противоречит санкциям и соответствует сформулированным Евросоюзом пяти принципам: например, у нас продолжаются культурные обмены в области изобразительного искусства, есть программы обменов для юристов, годы молодежи, музыки, литературы. Такие уже существующие или дополнительные проекты можно включить в “Сочинский диалог”. Подобные программы у России уже существуют с Германией и с Францией — это “Петербургский диалог” и “Трианонский диалог”. И мы также хотим показать, что там, где возможно, мы хотим поднять двусторонние отношения между гражданскими обществами на новый уровень», — пояснила Карин Кнайссль «Ъ».

Напомним, Австрия — одна из стран Евросоюза, с которой у Москвы и после 2014 года сохраняются довольно теплые отношения.

Лидеры Австрии не раз делали заявления о готовности к сотрудничеству с Россией и выступали с критикой санкционных ограничений (что, впрочем, не мешало Вене в составе ЕС продлевать действующие санкции).

«Речь об интересах страны — и их надо отстаивать со всех прагматизмом, но не нарушая собственных принципов. Так, скажем, сложившиеся принципы международного права не могут служить предметом для переговоров. Но, конечно, приходится работать с теми вводными, которые есть», — заявила Карин Кнайссль в интервью «Ъ».

Тем самым министр обозначила «красную линию»: присоединение Крыма, в контексте которого европейские политики традиционно упоминают «нарушение принципов международного права», по-прежнему воспринимается австрийским руководством критически. Впрочем, по словам министра, «прагматичная политика» Вены не разу не подвергалась критики со стороны ее коллег из других стран ЕС.

«Журналисты критикуют, но за все время, что я занимаю этот пост, никто из коллег в лицо меня не критиковал. То же, кстати, было и после визита Владимира Путина (который приехал на свадьбу Карин Кнайссль.— “Ъ”): я оказалась под градом критики, но не со стороны коллег—министров иностранных дел других стран, а со стороны СМИ», — рассказала она.

Галина Дудина

 «Попахивает обманом». Топ-менеджер «Газпрома» о пропаже трубы
Многодетный инвалид-колясочник оказался террористом
Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП
Названы имена российских пассажиров разбившегося «Боинга»
Как деньги утекают из России в Узбекистан
Выпавший за борт немец выжил благодаря штанам
Российский биатлонист пробежал лишний круг в гонке на ЧМ
Порошенко обещал освобождение задержанных моряков после выборов
Спорт
«Спартак» тонко поздравил «Динамо» с «новосельем» и взял дерби Все решил идеальный штрафной Джикии
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дети
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз Дочери актрисы уже 4 месяца (фото)
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь