Кадыров возмутился попыткой американского дипломата пронести мину в багаже

Источник: РИА "Новости"

По мнению Кадырова, дипломат действовал по «высочайшему поручению» и таким образом проверял систему безопасности аэропорта. Он также выразил уверенность в том, что мотивы инцидента обязательно станут известны.

Кроме того, Кадыров возмутился реакции США на произошедшее. «Вот тебе бабушка и Юрьев день! Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет!», — написал он.