Власти Венесуэлы отменили рабочий день в понедельник из-за отключения света

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Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник. Об этом заявил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения страны.

«В понедельник, 11 марта, приостанавливаются занятия на всех уровнях и работа на предприятиях и учреждениях», — сказал он.

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Правительство в пятницу, 8 марта, уже отменяло рабочий день из-за масштабного отключения электроэнергии.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдепартамент отверг эти обвинения.