NYT: поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы устроил оппозиционер, а не силовики

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Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в прошлом месяце был делом рук оппозиционера, а не сотрудников силовых органов Боливарианской Республики, как утверждали Госдепартамент и вице-президент США Майкл Пенс. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

Она пришла к такому выводу, изучив еще не публиковавшиеся кадры, а также различные видео инцидента, которые распространяли Госдепартамент, власти Колумбии и большинство американских телекомпаний.

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Газета пришла к заключению, что наиболее очевидной причиной сгорания грузовика с гуманитарной помощью стала бутылка с зажигательной смесью, брошенная одним из членов оппозиции в направлении сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы, выстроившихся на участке границы. В момент броска горящий кусок ткани случайно отделился от бутылки и из-за ветра попал прямо на один из четырех грузовиков, который мгновенно вспыхнул.

Как уточняет The New York Times, этот же оппозиционер через примерно 20 минут бросил «коктейль Молотова», но уже не в Нацгвардию, а во второй грузовик, однако безуспешно. Данный фрагмент показан на другом видео. Газета считает, что администрации президента Дональда Трампа и ведущим американским СМИ следовало проверить обстоятельства предполагаемого инцидента и не спешить тиражировать миф об антинародном шаге президента Николаса Мадуро.

23 февраля венесуэльская оппозиция попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.