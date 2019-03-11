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05:03 (мск), источник: ТАСС

NYT: поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы устроил оппозиционер, а не силовики

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/ — По данным газеты, причиной сгорания грузовика с гуманитарной помощью стала бутылка с зажигательной смесью.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в прошлом месяце был делом рук оппозиционера, а не сотрудников силовых органов Боливарианской Республики, как утверждали Госдепартамент и вице-президент США Майкл Пенс. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

Она пришла к такому выводу, изучив еще не публиковавшиеся кадры, а также различные видео инцидента, которые распространяли Госдепартамент, власти Колумбии и большинство американских телекомпаний.
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Газета пришла к заключению, что наиболее очевидной причиной сгорания грузовика с гуманитарной помощью стала бутылка с зажигательной смесью, брошенная одним из членов оппозиции в направлении сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы, выстроившихся на участке границы. В момент броска горящий кусок ткани случайно отделился от бутылки и из-за ветра попал прямо на один из четырех грузовиков, который мгновенно вспыхнул.

Как уточняет The New York Times, этот же оппозиционер через примерно 20 минут бросил «коктейль Молотова», но уже не в Нацгвардию, а во второй грузовик, однако безуспешно. Данный фрагмент показан на другом видео. Газета считает, что администрации президента Дональда Трампа и ведущим американским СМИ следовало проверить обстоятельства предполагаемого инцидента и не спешить тиражировать миф об антинародном шаге президента Николаса Мадуро.

23 февраля венесуэльская оппозиция попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.

Власти Венесуэлы неоднократно обвиняли своих колумбийских партнеров в подготовке вторжения в Боливарианскую Республику под предлогом доставки гуманитарной помощи.
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