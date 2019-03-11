Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Штурм администрации Порошенко: «гремят взрывы, всё в дыму»
Выжившие в ДТП примерили страшный грим (фото)
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
В Госдуме ответили на слова депутата о низких пенсиях "алкашей"
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Иностранцы о русских женщинахО любви к каблукам, цветам и кухне и о том, чем русские бабушки отличаются от европейских и американских
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
2-летняя дочка Безрукова вырастила сирень на подоконнике
Штурм администрации Порошенко: «гремят взрывы, всё в дыму»
«Свинья должна жить со свиньей»: Миро о Собчак
Бузова обнажилась после концерта в Нижневартовске - фото
Рухнул новейший Boeing 737 MAX - все погибли
Малышева отреагировала на итоги проверки ее клиники
Что обнаружила проверка в клинике Елены Малышевой
Самая брутальная порноактриса показала горячие фото - СМИ
Командир из ДНР перешла к ВСУ и поведала о русских
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Карнавал в Рио
07:01 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/ — По данным издания, члены британского правительства выступают за уход премьера в отставку не позднее июля.

Источник: Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров (за исключением двух его членов) из-за кризисной ситуации с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против перспективы выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем.

«Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить», — сказал правительственный источник газеты.
Читайте также
Евросоюз задумался о переносе Brexit на 2021 год

Ожидается, что британский премьер потерпит поражение 12 марта в ходе очередного голосования по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit. Уже на следующий день депутаты, как ожидается, проголосуют по вопросу реализации сценария Brexit без сделки и, согласно прогнозам, отвергнут такой вариант. Если парламентарии выступят против «жесткого» Brexit, то затем они рассмотрят необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС, что окончательно подорвет позиции Мэй, пишет издание.

The Daily Telegraph отмечает, что глава британского правительства может оставить свой пост уже к вечеру 13 марта, если оппозиционная Лейбористская партия инициирует и выиграет голосование о вынесении вотума недоверия правительству.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о «бэкстопе» в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Спустя почти два месяца Мэй попытается добиться одобрения парламентом своей сделки. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ Палаты общин поддержать соглашение создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.

 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
Власти отреагировали на ситуацию со спасенной девочкой-маугли
Как деньги утекают из России в Узбекистан
Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»
Российский биатлонист пробежал лишний круг в гонке на ЧМ
Свадебный автомобиль с автографом Путина продали на аукционе
США и Россия стали лидерами по экспорту вооружения
Спорт
«Спартак» тонко поздравил «Динамо» с «новосельем» и взял дерби Все решил идеальный штрафной Джикии
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дети
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз Дочери актрисы уже 4 месяца (фото)
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь