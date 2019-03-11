Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Штурм администрации Порошенко: «гремят взрывы, всё в дыму»
Как выглядит автомобиль за миллиард рублей (фото)
Почему люди не хотят жить дольше 80 лет: ответ
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Иностранцы о русских женщинахО любви к каблукам, цветам и кухне и о том, чем русские бабушки отличаются от европейских и американских
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
2-летняя дочка Безрукова вырастила сирень на подоконнике
Резкое заявление Апиной о Крыме вызвало реакцию россиян
Известный ведущий объявил о смертельной болезни
Завещание раздора: кто будет делить наследство Владимира Этуша
Маршал отказался жениться на 25-летней любовнице
«Их дружбе конец»: Приянка Чопра отомстила Меган Маркл
Истории людей 40+, которые не выглядят на свой возраст
Самая брутальная порноактриса показала горячие фото - СМИ
Командир из ДНР перешла к ВСУ и поведала о русских
Коммуналки снова в моде. Их сдают и зарабатывают миллионы
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
06:39 (мск), источник: ТАСС

Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/ — Лидерами в этой области остаются США и Россия, отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Источник: РИА "Новости"

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущим пятилетием (2009−2013) на 17%.

Согласно содержащимся в новом докладе SIPRI данным, мировой объем продаж вооружений в 2014—2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%.
Читайте также
Источник: в России не будут повышать возраст приобретения оружия

На долю самых крупных поставщиков — США, России, Китая, Франции и Германии — пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России — 57%.

Основной рост поставок отмечен на Ближнем Востоке, в то время как в остальных регионах таковые сократились. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

Российский экспорт

Если в период 2009—2013 годов объем продаж вооружений РФ составлял 27% от мирового объема, то в 2014—2018 годах этот показатель составил 21%. Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу, на протяжении долгого времени являющимися одними из основных покупателей российского оружия. Несмотря на то, что Индия продолжала занимать в этом списке первую строчку, общий объем поставок в 2014—2018 годах снизился на 42%.

Продажи в Венесуэлу, которая в 2009—2013 годах была пятым крупнейшим покупателем вооружений из России, упали в 2014—2018 годах на 96%.

В минувшую пятилетку, по данным института, Россия поставила основные вооружения в 48 стран. 55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир. На региональном уровне 60% поставок были осуществлены в страны Азии и Океании. 17% пришлись на Африку, 16% — на Ближний Восток, 5,8% — на Европу и 1,4% — на обе Америки.

Читайте также
Times рассказала о вызывающем рвоту и галлюцинации оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Объем поставок на Ближний Восток возрос в 2014—2018 годах на 19%. Главными получателями российского оружия были Египет и Ирак — 46% и 36% соответственно. При этом по сравнению с 2009—2013 годами в последнюю пятилетку продажи в Ирак увеличились на 780%, в Египет — на 150%.

Крупнейшие поставщики

В сопоставляемый период США увеличили свои продажи на 29%, а их доля в глобальном масштабе возросла с 30% до 36%. Увеличился также и разрыв между объемами ведущих экспортеров. Так, американские продажи основных вооружений в 2014—2018 годах превосходили российские на 75%, в то время как в 2009—2013 годах опережение составляло лишь 12%.

В последний период 52% американских поставок были осуществлены в страны Ближнего Востока.

США еще больше укрепили свое положение как ведущего мирового поставщика вооружений. В последние пять лет они продавали оружие как минимум в 98 стран. Поставки часто включали высокотехнологичное вооружение — такое, как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малого радиуса действия, а также большие партии управляемых бомб.
Од Флёран
директор программы вооружений и военных расходов СИПРИ

Франция и Германия нарастили свои продажи в 2014—2018 годах на 43% и 13% соответственно. А в минувшую пятилетку общий объем военного экспорта стран Евросоюза составил 27% от мирового объема.

Что касается Китая, то, если в 2009—2013 годах его поставки вооружений выросли на целых 195%, то в последующий 5-летний период — лишь на 2,7%.

Более мелкие экспортеры — Израиль, Южная Корея и Турция — увеличили свои объемы на 60%, 94% и 170% соответственно.

Читайте также
СМИ: США решили вкладывать деньги в разработку гиперзвукового оружия

Основные импортеры

Среди импортеров вооружений первое место занимает Саудовская Аравия, нарастившая объем закупок в последнюю пятилетку на 192% по сравнению с предыдущей. Египет, третий крупнейший импортер, продемонстрировал рост в 206%, Израиль — 354%, Катар — 225%, Ирак — 139%, в то время как объем сирийских закупок снизился на 87%.

На страны Азии и Океании в 2014—2018 годах пришлось 40% глобального объема военных поставок. Однако это на 6,7% меньше объемов предшествующего периода. Первую пятерку импортеров здесь составили Индия, Австралия, Китай, Южная Корея и Вьетнам.

В 2014—2018 годах Австралия заняла четвертую строчку в списке ведущих импортеров вооружений, увеличив свои закупки на 37%. В Индии, напротив, в этот период объем военного импорта сократился на 24%. При этом 58% своего объема Дели закупает у России.

Китай также сократил свой импорт вооружений, тем не менее в 2014—2018 годах он стал 6-м крупнейшим импортером.

Другие заметные события в области торговли оружием

По сравнению с 2009—2013 годами в последнюю пятилетку в странах обеих Америк закупки вооружений сократились на 36%, в Европе — на 13%, в Африке — 6,5%. В Африке 56% общего импорта основных вооружений пришлись на Алжир, в то время как у большинства стран эти закупки были незначительны. Основными импортерами среди стран так называемой Черной Африки стали Нигерия, Ангола, Судан, Камерун и Сенегал. Совокупно на них пришлось 56% военных поставок в регион.

Военный экспорт Великобритании в последнюю пятилетку возрос на 5,9%. При этом 59% объема пришлись на Ближний Восток. Основную часть здесь составляли боевые самолеты, проданные Саудовской Аравии и Оману.

В Венесуэле в 2014—2018 военные закупки сократились на 83% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
Как деньги утекают из России в Узбекистан
Российский биатлонист пробежал лишний круг в гонке на ЧМ
Свадебный автомобиль с автографом Путина продали на аукционе
NYT узнала детали поджога грузовика с гумпомощью для Венесуэлы
Порошенко обещал освобождение задержанных моряков после выборов
Спорт
«Спартак» тонко поздравил «Динамо» с «новосельем» и взял дерби Все решил идеальный штрафной Джикии
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дети
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз Дочери актрисы уже 4 месяца (фото)
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь