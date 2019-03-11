Ракетно-бомбовые удары желают остаться неизвестными

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ВКС России нанесли точечные удары по целям в провинции Идлиб — в ответ на нарушение террористами режима деэскалации, сообщили «Ъ» российские военные источники. Как утверждается, эти действия были согласованы с Анкарой. Пока о крупномасштабной операции в последней остающейся в Сирии зоне деэскалации речи не идет. Москва по-прежнему надеется на реализацию соглашений по Идлибу, подписанных в середине сентября прошлого года в Сочи в присутствии президентов России и Турции. Через полгода после сочинского саммита российские и турецкие военные наконец приступили к совместному патрулированию в Идлибе.

9 марта российская авиация, дислоцирующаяся на 555-й авиабазе Хмеймим (провинция Латакия), нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб. Об этом «Ъ» рассказали два военных источника. По их словам, удары были нанесены по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (располагается примерно в 55 км от Хмеймима). Непосредственным поводом для ударов, по словам источников, стало нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. По информации военных собеседников «Ъ», об осуществлении авиационного прикрытия правительственных войск турецкая сторона была уведомлена заранее.

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Официально об ударах в Минобороны РФ не сообщали. Однако в ведомственном бюллетене от 10 марта говорится, что и российской, и турецкой частью представительства совместной комиссии по перемирию были зафиксированы случаи стрельбы в ряде провинций, в том числе в Идлибе. На середину дня 10 марта Россия в рамках работы совместной комиссии зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня за сутки, в том числе два в Идлибе, Турция — 33. В сообщениях Минобороны от 9 марта говорится, что боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб (все эти провинции частично входят в зону деэскалации Идлиб).



По словам источников «Ъ», непростая обстановка складывается и в районе Абу-Духур на границе между провинциями Идлиб и Алеппо, где в ответ на огонь со стороны исламистов правительственные войска были вынуждены нанести ракетно-артиллерийские удары по их пунктам управления. По информации портала «Сурия аль-Эн», регулярная сирийская армия ведет бои с группировкой «Хорас ад-Дин», которая считается одним из филиалов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Сирии, и другими отрядами, состоящими из наемников. 8 марта, по данным государственных СМИ Сирии, армия нанесла удары по позициям террористов на юге провинции Идлиб — в ответ на атаки боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» — обе запрещены в РФ).

Примечательно, что к середине дня воскресенья об ударах российских ВКС по Идлибу не сообщало не только Минобороны РФ, но и близкая к оппозиции сирийская «Обсерватория по правам человека в Сирии», которая старается фиксировать все происходящее в стране. При этом на ее сайте есть данные о росте числа бомбардировок в районе «российско-турецких соглашений правительственной армией и ее союзниками», а также о нарушении этих соглашений с обеих сторон конфликта.

В частности, речь идет об авиаударах 9 марта в районе Джиср-эш-Шугур, а также в районе между Маарет-эн-Нууман и Абу-Духур, от которых, как утверждается, пострадали две больницы, банк крови, хлебозавод и центр гражданской обороны. Сообщается о погибших и раненых. Всего, по информации «Обсерватории», с момента заключения в Сочи по Идлибу в этой зоне деэскалации в результате действий правительственных сил и их союзников, а также различных группировок погибли 409 человек, из них 167 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.



Напомним, что «Меморандум о стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб» был подписан 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Договоренность включала создание демилитаризованной зоны глубиной 15−20 км вдоль линии соприкосновения сирийской армии и вооруженной оппозиции, вывод оттуда до середины октября тяжелого вооружения, совместное патрулирование линии российскими и турецкими военными, открытие свободного движения по трассам М4 (Алеппо—Латакия) и М5 (Алеппо—Хама). Также шла речь о размежевании под ответственность Анкары между оппозицией и террористами.

Достигнутые договоренности помогли избежать крупномасштабной военной операции на севере Сирии, которая поставила бы под угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан.



Сроки, отведенные на реализацию меморандума, давно прошли. Совместное патрулирование было начато только 8 марта. Как пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, турецкие военные патрулируют демилитаризованную зону, а российская военная полиция — внешний периметр зоны деэскалации. Он подчеркнул, что совместное патрулирование важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня и обеспечения стабильности на северо-западе Сирии, а также добавил, что процесс размежевания оппозиции и террористов еще продолжается.

По данным дипломатических источников «Ъ», российским военным все труднее сдерживать желание сирийских властей вернуть Идлиб под свой контроль, однако Москва по-прежнему готова дать время Анкаре на размежевание.