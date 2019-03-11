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10:58 (мск), источник: РИА Новости

Названы вероятные места для побега Петра Порошенко

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию, если проиграет на выборах, заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко на YouTube-канале.

Источник: Reuters

«Будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать», — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что Порошенко необходимо наказать за коррупцию.

«Пока чемоданы не пакует»

По мнению политолога Андрея Суздальцева, говорить о том, что Порошенко уже пакует чемоданы и готов бежать, пока рано.

«Он до последней минуты будет рассчитывать на Вашингтон, и пока не получит прямого указания “собирать вещи”, никуда он не тронется — это во-первых. Во-вторых, Порошенко будет, конечно же, искать любые варианты, чтобы остаться у власти», — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, за три недели до выборов Порошенко уже «бросил в бой» все, что мог.

«В то же время последние скандалы, связанные с коррупционными разбирательствами в его администрации, нанесли ему ощутимый удар, поэтому выход его во второй тур становится очень сомнительным», — отметил Суздальцев.

Тем не менее, считает политолог, делать вывод о финале политической карьеры Порошенко еще рано.

«Готовится к побегу»

Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой в статье для издания «Главред» заявил, что Порошенко готовится к побегу из страны.

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По мнению экс-чиновника, украинский президент понял, что не сможет выиграть выборы, после которых ему придется отвечать за ужасное состояние армии и коррупцию.

Кроме того, отметил Лановой, внутриукраинский конфликт приносит президенту огромную прибыль благодаря хищениям из оборонного бюджета — его доходы за год выросли в 82 раза.

Кроме того, стало известно, что он собирается продать принадлежащие ему предприятия, в том числе «Ленинскую кузню». Все это, делает вывод Лановой, говорит о том, что Порошенко собирается бежать из страны.

Основные кандидаты

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Изначально на пост претендовали 44 кандидата, однако позже пятеро отказались от предвыборной гонки.

Результаты опроса, проведенного центром социальных исследований «София», свидетельствуют, что среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы и определились с кандидатом, шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 20,3% украинцев.

Второе место занимает Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 13,9% жителей страны. На третьем месте — Порошенко с 13,1% голосов респондентов.

Опрос проводился с 26 февраля по 4 марта 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Порошенко бегает от радикалов, Тимошенко и Зеленский хотят его посадить
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01:57 (мск)© Ньюстюб
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