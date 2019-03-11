Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Выжившие в ДТП примерили страшный грим (фото)
Мария Шукшина помирилась с мамой и дочерью
Роза Сябитова усиленно худеет к лету
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Для чего человеку нужны линии на ладонях?Меняются ли они на протяжении жизни и бывают ли люди без папиллярных узоров
2-летняя дочка Пелагеи учится кататься на коньках вместе с папой
Алена Хмельницкая доверила младшую дочь новой жене Тиграна Кеосаяна
12 самых опасных сексуальных поз
Как отличить сердечную боль от невралгии
«В трусах и с цветами»: Ольга Бузова показала пикантное фото
Рухнул новейший Boeing 737 MAX - все погибли
Стало известно о состоянии певицы Юлии Началовой
Реакция Кремля на прошедший митинг
19-летняя девушка гуляла всю ночь с друзьями, а утром скончалась
Мать убитой россиянки должна отдать убийце 300 тыс
Как в США и Европе заманивают лучших специалистов
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле рассказали о поддержке свободного интернета

В Кремле и российском правительстве нет сторонников введения ограничений работы интернета. Об этом в понедельник, 11 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, и в администрации президента, и в правительстве все выступают за свободу интернета, и никто не поддерживает «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети».

Представитель Кремля также подчеркнул, что все принятые в недавнее время законопроекты, касающиеся усиления контроля за происходящим в интернет-пространстве, направлены в первую очередь на «обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране».

Таким образом Песков прокомментировал митинг за свободный интернет, который прошел в воскресенье, 10 марта, на проспекте Академика Сахарова в Москве. Отмечалось, что всего в акции в столице приняли участие 6,5 тысячи человек.

 Порошенко придумал новое предвыборное обещание
Опубликовано шокирующее видео из квартиры девочки-маугли
«Тревога в отрасли»: полеты Boeing 737 Max 8 приостанавливают
Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок
Глава ФАС рассказал о двукратных переплатах россиян за ЖКХ
«Гурвинек» провалился в прокате после бойкота кинотеатров
В Сети показали, как правильно разделать ананас (видео)
«В мясе ничего плохого нет»: для чего установили Великий пост
СК попросил заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»
Спорт
Самый огонь. Чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ Первый раунд КХЛ был огненным, но, к сожалению, он подошёл к концу. Надеемся, полуфиналы конференций будут ещё лучше, а пока вспоминаем, чем запомнились первые серии
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Hyundai опубликовал прайс-листы «треугольной» Elantra Самый доступный седан теперь стоит 1 049 000 рублей — это сразу на 30 тысяч дороже, чем сейчас просят за дорестайлинговую Elantra
Кино
Назван самый богатый российский актер Специалисты подсчитали заработки отечественных звезд и составили топ-5 самых состоятельных
Недвижимость
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
Дети
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз Актриса показала лицо дочери (фото)
Леди
Роза Сябитова усиленно худеет к лету Сваха приводит себя в форму после Масленицы.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь