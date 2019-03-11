В Кремле рассказали о поддержке свободного интернета

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, и в администрации президента, и в правительстве все выступают за свободу интернета, и никто не поддерживает «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети».

Представитель Кремля также подчеркнул, что все принятые в недавнее время законопроекты, касающиеся усиления контроля за происходящим в интернет-пространстве, направлены в первую очередь на «обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране».