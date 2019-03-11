В Кремле рассказали о поддержке свободного интернета
В Кремле и российском правительстве нет сторонников введения ограничений работы интернета. Об этом в понедельник, 11 марта, заявил
В Кремле и российском правительстве нет сторонников введения ограничений работы интернета. Об этом в понедельник, 11 марта, заявил
По словам Пескова, и в администрации президента, и в правительстве все выступают за свободу интернета, и никто не поддерживает «идеи
Представитель Кремля также подчеркнул, что все принятые в недавнее время законопроекты, касающиеся усиления контроля за происходящим в
Таким образом Песков прокомментировал митинг за свободный интернет, который прошел в воскресенье, 10 марта, на проспекте Академика Сахарова в Москве. Отмечалось, что всего в акции в столице приняли участие 6,5 тысячи человек.