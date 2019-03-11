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15:43 (мск), источник: Интерфакс

Кремль не увидел новизны в расследовании об офшорах «Тройки Диалог»

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — В расследовании Центра по исследованию коррупции и оргпреступности, в котором утверждается, что «Тройка Диалог» занималась отмыванием денег, нет новизны, но много не соответствующей действительности и искаженной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"
Это расследование весьма путаное, и какие-то эпизоды, которые там упоминались, достаточно старые, которые давно были в поле зрения Росфинмониторинга.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Там очень много фактов, которые были давно известны, они упоминались, и что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями, поэтому какой-то новизны в этом расследовании не содержится», — добавил Песков.

Он также затруднился ответить на вопрос, будет ли данное расследование обсуждаться в понедельник на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

«Не могу вам сказать. Если он посчитает это необходимым», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новость
Обзор инопрессы. Офшорная вселенная «Тройки Диалог»

На прошлой неделе Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) опубликовал расследование, в котором утверждается, что «Тройка Диалог» создала сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было выведено $4,8 млрд.

В статье «Прачечная Тройки» говорилось, что для того, чтобы скрыть происхождение денег, были совершены внутренние транзакции на сумму $8,8 млрд.

Организация ссылалась на данные 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц. Ключевым звеном в схеме OCCRP назвала уже несуществующий литовский банк Ukio Bankas, в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов компаний-участников «прачечной». Однако статья OCCRP затронула и гораздо более крупные и существующие поныне европейские финансовые институты: информация об их причастности к «прачечной Тройки» уже стоила миллиардов евро капитализации ряду европейских банков.

Комментарий Варданяна

7 марта основатель и основной владелец инвестбанка в описываемый период Рубен Варданян заявил, что авторы публикаций о «Тройке Диалог», усмотревшие в ее работе признаки «прачечной» для отмывания и перевода за рубеж денег из России, не учитывают исторический контекст и пользуются домыслами.

Варданян прокомментировал расследование OCCRP и последовавшие публикации в открытом письме, опубликованном на сайте фонда «Инициативы развития Армении».

«В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое. Несмотря на то, что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер “Тройки Диалог” чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — написал основатель «Тройки».

«При этом как-то забывается, в какое время мы жили: “Тройка” создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа. Тогда мы отказались жить по “законам джунглей” и делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры. Неверно оценивать деятельность “Тройки” вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня. Еще раз подчеркну, что на протяжении всей своей истории “Тройка” делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов», — отмечается в письме Варданяна.

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