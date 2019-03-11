Парламент Венесуэлы рассмотрит введение режима ЧП

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Понедельник невольно стал в Венесуэле выходным днем. Правительство отменило занятия в школах и работу государственных учреждений и предприятий. Причина — электричество, четвертые сутки отсутствующее практически на всей территории страны из-за перебоев в работе крупнейшей ГЭС. Правительство называет произошедшее терактом и обвиняет в нем США. Оппозиция, напротив, возлагает ответственность на действующего президенту Николаса Мадуро. Подчиняющаяся самопровозглашенному лидеру Венесуэлы Хуану Гуайдо Национальная ассамблея (однопалатный парламент) сегодня обсудит введение режима ЧП в связи со сложившейся ситуацией.

«В понедельник, 11 марта, приостанавливаются занятия на всех уровнях и работа на предприятиях и учреждениях», — объявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Подобные меры пришлось вводить, так как с вечера 7 марта в 21 из 23 штатов страны отключена электроэнергия. Из-за этого пятница, 8 марта, тоже стала в Венесуэле выходным днем. Остановилась работа метрополитена, мобильная связь и интернет стали работать с перебоями, прерывалась подача воды. Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара начал задерживать и отменять рейсы, затруднились регистрация пассажиров, пограничный контроль, не работают ленты выдачи багажа.

По данным лидера оппозиции Хуана Гуайдо, к понедельнику из-за проблем с электроэнергией погибли не меньше 17 человек, 15 из них в городе Матурин. Правительство эту информацию отрицает.

Президент Николас Мадуро по традиции обвинил в венесуэльских проблемах «американский империализм». Поддерживающий режим господина Мадуро лидер Кубы Мигель Диас-Канель назвал случившееся терактом, совершенным «с целью сломить сопротивление венесуэльского народа и поощрить военную интервенцию (США в Венесуэлу.— “Ъ”)».

Хорхе Родригес пояснил, что дело в кибератаке «на автоматическую систему контроля ГЭС “Эль-Гури”», которая производит 80% электроэнергии в стране. Предположительно атаку совершили хакеры из США. По его словам, ГЭС прекратила работу «из соображений безопасности», «когда стало ясно, что систему пытаются контролировать». Господин Родригес обещал подать жалобу на произошедшее верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая приедет в Венесуэлу сегодня.

По словам Николаса Мадуро, только у правительства США есть «высокие технологии», с помощью которых можно осуществить такую атаку. Ее исполнителями, по мнению президента, стала венесуэльская оппозиция.

В воскресенье, чтобы больше не допускать повторения подобных ситуаций, правительство ввело систему воздушного наблюдения за линиями электропередачи, сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Новость У Венесуэлы отсудили миллиарды долларов

Полностью восстановить электроснабжение правительство обещало еще в пятницу, к субботе свет появился в восточных штатах страны. Однако в тот же день на еще одной подстанции в штате Боливар произошла авария, и в итоге к понедельнику большинство штатов все еще остаются без света.

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отрицает обвинения в причастности США к атакам. По его словам, произошедшее не более чем свидетельство того, что инфраструктура страны разграблена.

Такого же мнение придерживается Хуан Гуайдо. Он утверждает в своем Instagram, что в «трагедии» виноват «режим, который украл деньги, предназначенные для инвестиций в национальную систему электроснабжения».

В знак протеста против перебоев в поставках электроэнергии в выходные оппозиционер вывел людей на митинги.

Чтобы исправить ситуацию, подконтрольная Хуану Гуайдо Национальная ассамблея сегодня обсудит вопрос о введении режима ЧП и необходимости повторно запросить у западных стран гуманитарную помощь. В конце февраля ее не удалось провезти на территорию Венесуэлы из-за того, что Николас Мадуро расценил несколько грузовиков с медикаментами и едой как попытку интервенции США в Венесуэлу и приказал военным закрыть границы с Колумбией и Бразилией.

Екатерина Мареева