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17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Президентский совет выступил против законопроектов Андрея Клишаса

Правозащитники попросили Совет федерации отклонить законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президентский совет по правам человека (СПЧ) опубликовал экспертные заключения на законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. СПЧ просит Совет федерации (СФ) отклонить оба документа, отмечая их «избыточность» и «правовую неопределенность». Автор обоих законопроектов глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас уверен, что законы будут одобрены верхней палатой уже на этой неделе.

Принятый Госдумой закон о фейковых новостях предполагает внесудебную блокировку информационного ресурса за публикацию недостоверной информации независимо от наличия умысла. «В данном случае налицо не просто несогласованность юридических формулировок, но подразумеваемая презумпция наличия у контрольно-надзорных государственных органов — Роскомнадзора и прокуратуры — знания абсолютной истины», — говорится в заключении СПЧ, подписанном его главой Михаилом Федотовым.

В документе отмечается, что «факты, которые сегодня представляются несоответствующим действительности, назавтра могут оказаться соответствующими».

В качестве примера эксперты СПЧ приводят информацию о количестве заложников во время теракта в бесланской школе: тогда власти изначально заявляли о меньшем количестве заложников, чем было на самом деле, а потому, следуя логике принимаемого закона, под запрет попала бы официальная информация.

Формулировка «заведомо недостоверная информация» предполагает, что привлеченное к административной ответственности физическое, должностное или юридическое лицо должно обладать точным знанием, что распространяемая им информация не соответствует действительности, отметили эксперты. Однако в СПЧ считают, что между понятиями «недостоверная информация» и «информация, не соответствующая действительности», имеется существенное различие. Со ссылкой на решения Верховного суда СПЧ объяснил, что первое касается искажения стопроцентно известных фактов (например, подтвержденных решением суда), второе — возможности принимать на веру суждения о фактах и событиях.

Использование в законе понятия «недостоверная информация» заставит суд вторгаться в «такие далекие от права вопросы, как вера и доверие», что приведет к нарушению конституционных прав граждан на свободу получения и распространения информации, свободу слова, мнений.
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«Совет полагает, что российское гражданское общество демонстрирует уже достаточно высокий уровень информационной компетентности и способность разобраться в качестве аргументов в ходе открытой и свободной дискуссии», — говорится в заключении.

СПЧ отметил, что закон дискриминирует владельцев сайтов и соцсетей, не зарегистрированных как СМИ, так как не предусматривает для них возможность удалить информацию добровольно. Анализируя закон, эксперты пришли к выводу, что даже удаление информации не освобождает от административной ответственности, если протокол о таком правонарушении был составлен до удаления информации.

В СПЧ отметили трудность в установлении причинно-следственной связи между распространением недостоверной информации и возникновением угроз жизни и здоровью граждан и массовым нарушением общественного порядка. Совет указал, что закон «О СМИ» уже предусматривает запрет на фальсификацию новостей. А размер штрафов, предлагаемых законом (от 400 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц) равнозначен разорению СМИ.

СПЧ просит отклонить и закон о наказании за неуважение к представителям власти. «Попытка государственного регулирования стилистических особенностей общения между гражданами в интернете потребует неоправданного вложения огромных средств в борьбу с повседневной грубостью, которая не может быть искоренена средствами административной или уголовной репрессии», — говорится в заключении. При этом в СПЧ напомнили, что Уголовный кодекс уже предусматривает ответственность за оскорбление представителей власти, а также государственных символов РФ. В заключении также подчеркивают, что и национальная, и международная судебная практика исходят из подхода, предполагающего «допустимость и желательность более или менее острой критики в адрес лиц, занимающих государственные должности, государственных и общественных деятелей».

Обращают в СПЧ внимание также на правовую неопределенность понятия «выражение явного неуважения в неприличной форме». Неясно, в частности, будут ли подпадать под действие статьи карикатуры, анекдоты, скетчи, репризы, пародии.
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СПЧ просит СФ отклонить оба документа и направить их на доработку в рамках согласительной комиссии. Напомним, законы о фейковых новостях и неуважении к власти Госдума приняла 7 марта. Оба были инициированы сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Господин Клишас уверен, что его инициативы СФ одобрит. «Законы будут одобрены на заседании комитета во вторник и на пленарном заседании (СФ.— “Ъ”) в среду. Докладывать буду я сам», — заявил он.

10 марта в Москве прошел митинг за свободу интернета, на котором собравшиеся потребовали отмены «законов Клишаса». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участники митинга заблуждаются в том, что «принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета». «Они направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране», — заявил сегодня господин Песков.

Екатерина Гробман

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