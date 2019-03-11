Президентский совет выступил против законопроектов Андрея Клишаса
Правозащитники попросили Совет федерации отклонить законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.
Правозащитники попросили Совет федерации отклонить законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.
Президентский совет по правам человека (СПЧ) опубликовал экспертные заключения на законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. СПЧ просит Совет федерации (СФ) отклонить оба документа, отмечая их «избыточность» и «правовую неопределенность». Автор обоих законопроектов глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас уверен, что законы будут одобрены верхней палатой уже на этой неделе.
Принятый Госдумой закон о фейковых новостях предполагает внесудебную блокировку информационного ресурса за публикацию недостоверной информации независимо от наличия умысла. «В данном случае налицо не просто несогласованность юридических формулировок, но подразумеваемая презумпция наличия у
В качестве примера эксперты СПЧ приводят информацию о количестве заложников во время теракта в бесланской школе: тогда власти изначально заявляли о меньшем количестве заложников, чем было на самом деле, а потому, следуя логике принимаемого закона, под запрет попала бы официальная информация.
Формулировка «заведомо недостоверная информация» предполагает, что привлеченное к административной ответственности физическое, должностное или юридическое лицо должно обладать точным знанием, что распространяемая им информация не соответствует действительности, отметили эксперты. Однако в СПЧ считают, что между понятиями «недостоверная информация» и «информация, не соответствующая действительности», имеется существенное различие. Со ссылкой на решения Верховного суда СПЧ объяснил, что первое касается искажения стопроцентно известных фактов (например, подтвержденных решением суда), второе — возможности принимать на веру суждения о фактах и событиях.
«Совет полагает, что российское гражданское общество демонстрирует уже достаточно высокий уровень информационной компетентности и способность разобраться в качестве аргументов в ходе открытой и свободной дискуссии», — говорится в заключении.
СПЧ отметил, что закон дискриминирует владельцев сайтов и соцсетей, не зарегистрированных как СМИ, так как не предусматривает для них возможность удалить информацию добровольно. Анализируя закон, эксперты пришли к выводу, что даже удаление информации не освобождает от административной ответственности, если протокол о таком правонарушении был составлен до удаления информации.
В СПЧ отметили трудность в установлении
СПЧ просит отклонить и закон о наказании за неуважение к представителям власти. «Попытка государственного регулирования стилистических особенностей общения между гражданами в интернете потребует неоправданного вложения огромных средств в борьбу с повседневной грубостью, которая не может быть искоренена средствами административной или уголовной репрессии», — говорится в заключении. При этом в СПЧ напомнили, что Уголовный кодекс уже предусматривает ответственность за оскорбление представителей власти, а также государственных символов РФ. В заключении также подчеркивают, что и национальная, и международная судебная практика исходят из подхода, предполагающего «допустимость и желательность более или менее острой критики в адрес лиц, занимающих государственные должности, государственных и общественных деятелей».
СПЧ просит СФ отклонить оба документа и направить их на доработку в рамках согласительной комиссии. Напомним, законы о фейковых новостях и неуважении к власти Госдума приняла 7 марта. Оба были инициированы сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Господин Клишас уверен, что его инициативы СФ одобрит. «Законы будут одобрены на заседании комитета во вторник и на пленарном заседании (СФ.— “Ъ”) в среду. Докладывать буду я сам», — заявил он.
10 марта в Москве прошел митинг за свободу интернета, на котором собравшиеся потребовали отмены «законов Клишаса».
Екатерина Гробман