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17:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Латвия возвела забор с колючей проволокой на границе с Россией

На границе Латвии и России завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора с колючей проволокой. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает Delfi.

Источник: Reuters

Как напомнила представитель Государственной пограничной охраны Латвии Кристина Петерсоне, в охватывающем все 283,6 километра границы проекте предусматривалось создание деревянных дорожек, патрульных троп, контрольно-следовой полосы и возведение ограды, добавляет The Baltic Course.

Забор высотой 2,7 метра был установлен на определенных участках границы на основе анализа возможных правонарушений. Общие затраты по проекту превышают 21 миллион евро.

К 2019 году завершился процесс оборудования 207-километровой приграничной полосы и 93-километровый забор. Полностью привести в порядок приграничную зону планируется к 2020 году.

Обнаружив снижение количества нарушений на участках, где был построен забор, пограничники заявили о необходимости возведения еще 100 километров заграждений. Для этого потребуется еще 5,6 миллионов евро, правительство страны этих денег пока не выделило.

Кроме того, власти республики также намерены укрепить латвийско-белорусскую границу, где будут оборудованы 173 километра приграничной полосы, в том числе заграждение длиной 135 километров.

Строительные работы планируется выполнить за четыре года, их стоимость составит 27,65 миллионов евро.

О грядущем возведении забора на границе с Россией Латвия объявила в 2015 году. Основной целью заграждения было обозначено препятствование попадению в республику нелегальных иммигрантов с территории России.

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