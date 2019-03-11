Латвия возвела забор с колючей проволокой на границе с Россией
На границе Латвии и России завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора с колючей проволокой. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает Delfi.
На границе Латвии и России завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора с колючей проволокой. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает Delfi.
Как напомнила представитель Государственной пограничной охраны Латвии Кристина Петерсоне, в охватывающем все 283,6 километра границы проекте предусматривалось создание деревянных дорожек, патрульных троп,
К 2019 году завершился процесс оборудования 207-километровой приграничной полосы и 93-километровый забор. Полностью привести в порядок приграничную зону планируется к 2020 году.
Обнаружив снижение количества нарушений на участках, где был построен забор, пограничники заявили о необходимости возведения еще 100 километров заграждений. Для этого потребуется еще 5,6 миллионов евро, правительство страны этих денег пока не выделило.
Строительные работы планируется выполнить за четыре года, их стоимость составит 27,65 миллионов евро.
О грядущем возведении забора на границе с Россией Латвия объявила в 2015 году. Основной целью заграждения было обозначено препятствование попадению в республику нелегальных иммигрантов с территории России.