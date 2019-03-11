Латвия возвела забор с колючей проволокой на границе с Россией

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Как напомнила представитель Государственной пограничной охраны Латвии Кристина Петерсоне, в охватывающем все 283,6 километра границы проекте предусматривалось создание деревянных дорожек, патрульных троп, контрольно-следовой полосы и возведение ограды, добавляет The Baltic Course.

Забор высотой 2,7 метра был установлен на определенных участках границы на основе анализа возможных правонарушений. Общие затраты по проекту превышают 21 миллион евро.

К 2019 году завершился процесс оборудования 207-километровой приграничной полосы и 93-километровый забор. Полностью привести в порядок приграничную зону планируется к 2020 году.

Обнаружив снижение количества нарушений на участках, где был построен забор, пограничники заявили о необходимости возведения еще 100 километров заграждений. Для этого потребуется еще 5,6 миллионов евро, правительство страны этих денег пока не выделило.

Кроме того, власти республики также намерены укрепить латвийско-белорусскую границу, где будут оборудованы 173 километра приграничной полосы, в том числе заграждение длиной 135 километров.

Строительные работы планируется выполнить за четыре года, их стоимость составит 27,65 миллионов евро.