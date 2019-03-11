Шойгу похвалил разогнанных Сердюковым бюрократов

Источник: РИА "Новости"

«Возрождены в современном виде военные представительства. Тем самым усилен контроль за качеством выпускаемой продукции предприятиями ОПК, в 2,7 раза сокращено количество отказов нового вооружения и техники», — сказал глава военного ведомства на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

Там же Шойгу отчитался о ходе перевооружения Вооруженных сил России.

В марте компании, обслуживающие судовые двигатели российских кораблей, отметили «жесткий контроль надзорных органов», затрудняющий «разработку конструкторской документации и постановку на производство запасных частей-аналогов» зарубежных компонентов.

Военные представительства отвечают за контроль создания и производства предприятиями ОПК военной техники и приемку военной продукции.