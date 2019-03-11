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18:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Шойгу похвалил разогнанных Сердюковым бюрократов

Наращивание численности персонала военных представительств положительно сказалось на качестве производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) техники, передает ТАСС заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Возрождены в современном виде военные представительства. Тем самым усилен контроль за качеством выпускаемой продукции предприятиями ОПК, в 2,7 раза сокращено количество отказов нового вооружения и техники», — сказал глава военного ведомства на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

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Там же Шойгу отчитался о ходе перевооружения Вооруженных сил России.

В марте компании, обслуживающие судовые двигатели российских кораблей, отметили «жесткий контроль надзорных органов», затрудняющий «разработку конструкторской документации и постановку на производство запасных частей-аналогов» зарубежных компонентов.

Военные представительства отвечают за контроль создания и производства предприятиями ОПК военной техники и приемку военной продукции.

Персонал таких структурных подразделений Минобороны в результате реформ бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова подвергся сокращению и начал расти с приходом в военное ведомство Шойгу.

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