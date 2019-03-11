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22:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта сумма выделенных на борьбу с Россией американских денег

Госдепартамент США в 2020 году потратит 661 миллион долларов на противодействие влиянию России. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Источник: AP 2019

Деньги будут направлены на «усиление противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии». Общий бюджет Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) на 2020 финансовый год составит 40 миллиардов долларов. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан позднее заявил на брифинге, что ведомство в следующем финансовом году сделает приоритетной борьбу с влиянием России в ряде регионов.

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По его словам, Москва представляет из себя не только военную угрозу, но и проводит «операции влияния в самом сердце Америки и западного мира».

Ранее 11 марта президент США Дональд Трамп представил в Конгрессе США проект бюджета на 2020 финансовый год, который начнется в стране в октябре. Его общий объем составляет 4,7 триллиона долларов. В частности, глава государства просит увеличить военные расходы почти на пять процентов, до 750 миллиардов долларов, при этом военная часть бюджета в первую очередь нацелена ​​на «стратегическое соперничество» с Россией и Китаем.

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