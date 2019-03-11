В России оценили планы США увеличить оборонный бюджет
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России отреагировали на планы США увеличить оборонный бюджет до 750 миллиардов долларов к 2020 году.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России отреагировали на планы США увеличить оборонный бюджет до 750 миллиардов долларов к 2020 году.
В проекте бюджета стратегическое соперничество с Россией и Китаем обозначено как приоритет. Кроме того, предполагается выделение 500 миллионов долларов на помощь другим странам в противодействии российскому влиянию.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что проект бюджета представляет угрозу прежде всего для всего мирового сообщества, а также носит военизированный и агрессивный характер.
Это является звеном одной цепи — продолжением выхода США из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) и нарушения условий данного договора.
По его словам, у России достаточно сил для обороны.
«У нас сегодня выступал министр обороны Сергей Шойгу на заседании комитета. Я еще раз утвердился в мысли, что у нас достаточно сил и средств, в том числе разработок на перспективу, которые обеспечат надежную обороноспособность нашей страны», — заявил Швыткин.
Планы США также прокомментировал Политический аналитик международной мониторинговой организации
«И Трамп персонально, и Республиканская партия как таковая исторически связаны с
По словам эксперта, со стороны это может показаться абсурдным, но речь идет не столько о реальности, сколько о неких договоренностях между Трампом и ВПК.