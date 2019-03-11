В России оценили планы США увеличить оборонный бюджет

В проекте бюджета стратегическое соперничество с Россией и Китаем обозначено как приоритет. Кроме того, предполагается выделение 500 миллионов долларов на помощь другим странам в противодействии российскому влиянию.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что проект бюджета представляет угрозу прежде всего для всего мирового сообщества, а также носит военизированный и агрессивный характер.

Это является звеном одной цепи — продолжением выхода США из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) и нарушения условий данного договора. Юрий Швыткин Зампред комитета Госдумы по обороне

По его словам, у России достаточно сил для обороны.

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«У нас сегодня выступал министр обороны Сергей Шойгу на заседании комитета. Я еще раз утвердился в мысли, что у нас достаточно сил и средств, в том числе разработок на перспективу, которые обеспечат надежную обороноспособность нашей страны», — заявил Швыткин.

Планы США также прокомментировал Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. В разговоре с RT он отметил, что такой шаг Соединенных Штатов был ожидаем.

«И Трамп персонально, и Республиканская партия как таковая исторически связаны с военно-промышленным комплексом. Трамп неоднократно заявлял, что армия США находится в плачевном состоянии и необходима ее модернизация», — пояснил специалист.