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22:21 (мск), источник: РИА Новости

В России оценили планы США увеличить оборонный бюджет

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России отреагировали на планы США увеличить оборонный бюджет до 750 миллиардов долларов к 2020 году.

В проекте бюджета стратегическое соперничество с Россией и Китаем обозначено как приоритет. Кроме того, предполагается выделение 500 миллионов долларов на помощь другим странам в противодействии российскому влиянию.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что проект бюджета представляет угрозу прежде всего для всего мирового сообщества, а также носит военизированный и агрессивный характер.

Это является звеном одной цепи — продолжением выхода США из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) и нарушения условий данного договора.
Юрий Швыткин
Зампред комитета Госдумы по обороне
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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По его словам, у России достаточно сил для обороны.

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«У нас сегодня выступал министр обороны Сергей Шойгу на заседании комитета. Я еще раз утвердился в мысли, что у нас достаточно сил и средств, в том числе разработок на перспективу, которые обеспечат надежную обороноспособность нашей страны», — заявил Швыткин.

Планы США также прокомментировал Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. В разговоре с RT он отметил, что такой шаг Соединенных Штатов был ожидаем.

«И Трамп персонально, и Республиканская партия как таковая исторически связаны с военно-промышленным комплексом. Трамп неоднократно заявлял, что армия США находится в плачевном состоянии и необходима ее модернизация», — пояснил специалист.

По словам эксперта, со стороны это может показаться абсурдным, но речь идет не столько о реальности, сколько о неких договоренностях между Трампом и ВПК.

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