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11 марта, источник: Коммерсантъ

США рассматривают введение новых санкций против «Северного потока-2»

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против проекта «Северный поток-2».

Источник: Reuters

«Эти вопросы еще рассматриваются», — ответил он на вопрос журналистов о том, когда будут введены ограничительные меры.

США очень ясно заявляют — мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы.
Рик Перри
Министр энергетики США (цитата по «РИА Новости»)

«Наш сигнал европейским странам — мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов», — заявил господин Перри, назвав проект «не экономическим, а политическим» трубопроводом.

Напомним, для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины, Россия начала строительство «Северного потока-2». Последнее транзитное соглашение, которое заключено между Киевом и Москвой, действует до начала 2020 года. «Северный поток-2» должен быть запущен в этом же году. США и ряд западных стран выступают против реализации проекта.

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