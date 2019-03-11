США рассматривают введение новых санкций против «Северного потока-2»
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против проекта «Северный поток-2».
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против проекта «Северный поток-2».
«Эти вопросы еще рассматриваются», — ответил он на вопрос журналистов о том, когда будут введены ограничительные меры.
США очень ясно заявляют — мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы.
«Наш сигнал европейским странам — мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов», — заявил господин Перри, назвав проект «не экономическим, а политическим» трубопроводом.
Напомним, для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины, Россия начала строительство «Северного потока-2». Последнее транзитное соглашение, которое заключено между Киевом и Москвой, действует до начала 2020 года. «Северный поток-2» должен быть запущен в этом же году. США и ряд западных стран выступают против реализации проекта.