США рассматривают введение новых санкций против «Северного потока-2»

«Эти вопросы еще рассматриваются», — ответил он на вопрос журналистов о том, когда будут введены ограничительные меры.

«Наш сигнал европейским странам — мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов», — заявил господин Перри, назвав проект «не экономическим, а политическим» трубопроводом.

Напомним, для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины, Россия начала строительство «Северного потока-2». Последнее транзитное соглашение, которое заключено между Киевом и Москвой, действует до начала 2020 года. «Северный поток-2» должен быть запущен в этом же году. США и ряд западных стран выступают против реализации проекта.