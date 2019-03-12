Мэй заявила, что выполнила требование британских депутатов, изменив сделку с ЕС по Brexit
ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/ — По словам британского премьера, «бэкстоп» не может стать постоянным решением и шаблоном для будущих отношений Лондона и Брюсселя.
ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/ — По словам британского премьера, «бэкстоп» не может стать постоянным решением и шаблоном для будущих отношений Лондона и Брюсселя.
Если нам
когда-нибудьпридется использовать этот защитный механизм («бэкстоп», который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit — прим. ТАСС), он не может стать постоянным решением и шаблоном для наших будущих отношений.
«Сделка, по которой депутаты проголосовали в январе, не была достаточно ясной в этом вопросе, и потребовались юридически обязывающие изменения, чтобы определить все четко. Сегодня мы их согласовали», — сказала Мэй.
По словам премьера, правительство намерено опубликовать два документа, ставших результатом переговоров с ЕС. Первый из них — совместный юридически обязывающий документ, который дополняет соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем и касается сроков действия спорного механизма «бэкстоп», ставшего главным камнем преткновения на переговорах. Эта договоренность гарантирует, что ЕС не сможет бесконечно затягивать «бэкстоп», а у Лондона будет возможность прекратить действие механизма с помощью независимого арбитра. Во втором — совместном заявлении сторон — будут оговорены детали переговорного процесса, цель которого — заменить «бэкстоп» альтернативной договоренностью по вопросу об ирландской границе до 2020 года.
«Помимо совместного документа, дополняющего соглашение о Brexit, Соединенное Королевство также примет одностороннюю декларацию о том, что в случае, если механизм «бэкстоп» будет задействован, но переговоры о будущих отношениях сторон сорвутся, не оставляя надежды на достижение [альтернативной «бэкстопу"] договоренности в дальнейшем, то с позиции Великобритании ничто не будет мешать ей принять меры, в конечном итоге прекращающие действие «бэкстопа», — добавила Мэй. — Односторонние декларации часто делаются государствами при ратификации договоров».
Переговоры в Страсбурге состоялись накануне намеченного на 12 марта в Палате общин повторного голосования по проекту соглашения о Brexit. В прошлый раз британские депутаты с огромным перевесом в 230 голосов отвергли предложенную Мэй сделку с Брюсселем, к которой теперь согласованы юридически обязывающие поправки.
15 января депутаты Палаты общин проголосовали против проекта сделки с Брюсселем, а позднее одобрили две поправки к биллю о Brexit. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о «бэкстопе» — спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.
Впоследствии Мэй заявила о том, что Палата общин сможет во второй раз проголосовать по сделке о Brexit не позднее 12 марта. Премьер также согласилась, чтобы Палата общин проголосовала по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем, если проект соглашения с ЕС вновь будет отвергнут. В случае если парламентарии выступят и против такого сценария, они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.