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07:00 (мск), источник: ТАСС

Источник: ракету «Циркон» в конце года запустят с фрегата «Адмирал Горшков»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/ — Это станет ее первым испытанием с боевого корабля.

Источник: РИА "Новости"

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» в конце 2019 года впервые запустят с боевого корабля — фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В конце текущего года планируется начать испытания ракеты с морского носителя — головного фрегата проекта 22350 “Адмирал Горшков”, входящего в состав Северного флота», — сказал собеседник агентства. Ранее тесты ракеты проводились только с берегового стенда, напомнил источник.

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ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. Глава государства отмечал, что «Циркон» может уничтожать как морские, так и наземные цели. Президент также сообщил, что применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы «Калибр».

Позднее контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров сообщил журналистам, что вооруженные «Цирконом» корабли и субмарины смогут за пять минут уничтожить на территории США ключевые элементы управления, в частности ракетами, которые могут быть развернуты в Европе.

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