FT: США могут бойкотировать Петербургский экономический форум из-за дела Калви
После ареста бизнесмена несколько американских компаний отменили поездки сотрудников в Россию.
После ареста бизнесмена несколько американских компаний отменили поездки сотрудников в Россию.
Руководители американских компаний и американские чиновники могут отказаться от поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне в ответ на арест в Москве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников издания, посещать ПМЭФ в этом году не планирует ни один из руководителей крупнейших американских компаний. Посол США в России Джон Хантсман заявил газете, что также не будет участвовать в ПМЭФе, пока Калви находится под стражей. «Трудно переоценить, как сильно люди напуганы, глубину их переживаний <…> Если он [Калви] в тюрьме, это может случиться с каждым», — рассуждает один из источников издания.
Дело Калви «изменило правила игры» и теперь кажется, что подобное «может случиться с кем угодно», сказал один из источников. Арест Калви ударит по российскому инвестиционному климату и отсутствие многих иностранных гостей на форуме в Петербурге явно это продемонстрирует, заявил газете высокопоставленный иностранный
Представитель посольства США в Москве отказался от комментариев. Представитель организаторов ПМЭФа заявил FT, что американская делегация традиционно одна из крупнейших на форуме. Он добавил, что аккредитация на мероприятие открыта и продолжится до его начала. Baring Vostok в своем заявлении назвал ПМЭФ «важным событием» и отметил, что ранее представители фонда часто его посещали. «Что касается этого года, у нас не было возможности подумать об этом», — говорится в заявлении, на которое ссылается FT.
Калви и еще несколько сотрудников Baring Vostok были задержаны, а затем арестованы в Москве в середине февраля. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. Следователи считают, что фигуранты дела организовали хищение 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Baring Vostok контролирует 51,6% акций банка «Восточный» через Evison Holdings. Калви отрицает обвинения в свой адрес и связывает свой арест с корпоративным конфликтом, который возник у него с акционерами банка «Восточный».
В поддержку Калви ранее высказались представители российского и зарубежного бизнеса, в том числе Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата в России (AmCham),
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