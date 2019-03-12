СМИ: В Кремле определились по поводу Курильских островов

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Россия не будет передавать Японии часть островов Курильской гряды — «таких планов нет», сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле. При этом источник агентства в МИДе поясняет, что прямо отказывать Токио в передаче Южных Курил российские власти «не хотят из соображений дипломатии». В то же время Москва считает, что выдвигаемые в ходе переговоров японской стороне условия передачи спорных территорий окажутся для нее невыполнимы.

В переговорах по вопросу Курильских островов Россия ставит два условия, утверждает собеседник издания. Первое — заключить мирный договор на основе советско-японской декларации 1956 года. Это означает необходимость признания Токио результатов Второй мировой войны, «в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами». Второе условие — гарантии неразмещения на островах в случае их передачи Японии американских военных баз, пишет РБК.

Изданию не удалось получить комментарий у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно того, действительно ли Россия не планирует передавать Японии часть островов Курильской гряды.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио активизировались в конце 2018 года. Эта тема поднималась, в частности, на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно в январе, а затем — на переговорах в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ.

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