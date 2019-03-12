СМИ: В Кремле определились по поводу Курильских островов
Выдвигаемые Москвой в переговорах условия об островах неприемлемы для Токио, сообщает РБК.
Выдвигаемые Москвой в переговорах условия об островах неприемлемы для Токио, сообщает РБК.
Россия не будет передавать Японии часть островов Курильской гряды — «таких планов нет», сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле. При этом источник агентства в МИДе поясняет, что прямо отказывать Токио в передаче Южных Курил российские власти «не хотят из соображений дипломатии». В то же время Москва считает, что выдвигаемые в ходе переговоров японской стороне условия передачи спорных территорий окажутся для нее невыполнимы.
В переговорах по вопросу Курильских островов Россия ставит два условия, утверждает собеседник издания. Первое — заключить мирный договор на основе
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Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
Переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио активизировались в конце 2018 года. Эта тема поднималась, в частности, на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно в январе, а затем — на переговорах в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и японским