Конгресс США рассмотрит сразу четыре антикремлевских законопроекта

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Конгресс США сегодня рассмотрит четыре законопроекта, которые американские СМИ уже назвали «направленными лично против президента России Владимира Путина». Авторы резолюций утверждают, что их главная цель — изменение политики Вашингтона в отношении Москвы. Законопроекты должны стать и своеобразным «предупреждением» для президента Дональда Трампа, неизменно отказывающегося выступать с какой-либо критикой российского лидера. При этом руководители демократов в Конгрессе заявляют, что не собираются инициировать процедуру импичмента действующего главы Белого дома.

Первая из вынесенных на голосование резолюций осуждает лично президента Владимира Путина за «убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, одновременно обязывая власти Соединенных Штатов начать расследование деловой и финансовой деятельности (главы Чеченской Республики.— “Ъ”) Рамзана Кадырова… за пределами Российской Федерации, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию».

В числе лиц, обвиняемых конгрессменами в причастности к убийству Бориса Немцова, фигурирует и один из соратников главы Чечни депутат Государственной думы Адам Делимханов.

Еще один законопроект обязывает правительство США не признавать «фактически и юридически» включение в состав России полуострова Крым в 2014 году, предусматривая, что введенные после этого санкции могут быть отменены только после «полного выполнения всех пунктов минских соглашений».

Законодатели также рассмотрят законопроект, обязывающий директора Национальной службы разведки США передать в Конгресс подробный отчет о финансовых и других активах, принадлежащих лично Владимиру Путину. По мнению авторов резолюции, эти активы «могут контролироваться или находиться в управлении у олигархов, входящих в ближний круг президента РФ».

Соединенные Штаты должны предпринимать больше усилий для того, чтобы публично обнародовать сведения о коррупционных действиях Владимира Путина. Нажитое им незаконным путем состояние является, возможно, самым значительным глобальным свидетельством его нечистоплотности, а также постоянных попыток подорвать верховенство закона и демократию в Российской Федерации, — говорится в тексте законопроекта.

Кроме этого Палата представителей рассмотрит законопроект, направленный против «всемирной кампании по распространению дезинформации, организованной Россией». Документ обязывает директора Национальной службы разведки США предоставить Конгрессу отчет о «попытках России использовать слабость и разногласия правительств стран Запада», включая действия, направленные «на ослабление НАТО».

Президент Дональд Трамп в своих публичных выступлениях называл Атлантический альянс «устаревшей организацией». По утверждению источников газеты The Washington Post, в феврале глава Белого дома обсуждал со своими советниками новую инициативу, предполагающую, что некоторые европейские страны, а также Япония и Южная Корея должны полностью оплачивать пребывание американских войск на своей территории, дополнительно выплачивая Вашингтону еще и 50% от этих сумм.

В начале недели спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга уже в начале апреля выступить с обращением к обеим палатам Конгресса. Этот жест наблюдатели в Вашингтоне посчитали адресованным лично президенту Трампу.

В конце недели Палата представителей также рассмотрит еще один законопроект, обязывающий Министерство юстиции США опубликовать полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о возможном российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, и обвинения против президента Дональда Трампа в сотрудничестве с представителями Кремля и воспрепятствовании правосудию.

Представляя на Капитолийском холме сразу несколько законопроектов, которые будут вынесены на голосование в Палате представителей уже сегодня, лидер демократического большинства в Конгрессе Стени Хойер заявил, что подготовленные представителями обеих ключевых политических партий резолюции адресованы лично Владимиру Путину и Дональду Трампу и должны продемонстрировать единую позицию республиканцев и демократов по отношению к Москве.

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Президент США в последние два года неоднократно заявлял, что не доверяет выводам представителей всех американских спецслужб и склонен верить словам российского лидера, заявившего во время саммита в Хельсинки о том, что Москва никогда не пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

«Подрывные действия руководства России больше невозможно не замечать, — заявил господин Хойер.— Демократы собираются привлечь внимание к тому, как криминальные деньги становятся оружием и в Соединенных Штатах, и за рубежом, а также подтвердить, что окончательный доклад спецпрокурора (Роберта Мюллера, курирующего расследование о возможном российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года.— “Ъ”) будет доступен для общественности».

При этом Нэнси Пелоси заявила в понедельник, что демократы не собираются инициировать процедуру импичмента действующего президента США.

«Он этого не стоит, — сообщила она в интервью, опубликованном The Washington Post.— Импичмент настолько разрушителен для страны, что если мы не будем располагать полными и шокирующими фактами, если эта инициатива не получит поддержку обеих партий, я не думаю, что мы должны инициировать этот процесс. Это разделит страну».

В последние месяцы несколько членов Конгресса от Демократической партии выступали с инициативой рассмотреть возможность импичмента президента Дональда Трампа, но не смогли заручиться поддержкой достаточного количества законодателей.

Госпожа Пелоси подчеркнула, что «пока» не готова поддержать эти инициативы, но при этом уверена, что нынешний глава Белого дома не способен выполнять свои обязанности. «Мы говорим об этических вопросах? Об интеллектуальных способностях? О политических? — спросила она.— Если обо всем вышеперечисленном, то ответ “нет и нет”. Я не думаю, что он способен (быть президентом.— “Ъ”)».

Кирилл Белянинов, Вашингтон