Конгресс США рассмотрит сразу четыре антикремлевских законопроекта
Они направлены на «окружение Владимира Путина» и его «коррупционные действия».
Они направлены на «окружение Владимира Путина» и его «коррупционные действия».
Конгресс США сегодня рассмотрит четыре законопроекта, которые американские СМИ уже назвали «направленными лично против президента России Владимира Путина». Авторы резолюций утверждают, что их главная цель — изменение политики Вашингтона в отношении Москвы. Законопроекты должны стать и своеобразным «предупреждением» для президента Дональда Трампа, неизменно отказывающегося выступать с
Первая из вынесенных на голосование резолюций осуждает лично президента Владимира Путина за «убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, одновременно обязывая власти Соединенных Штатов начать расследование деловой и финансовой деятельности (главы Чеченской Республики.— “Ъ”) Рамзана Кадырова… за пределами Российской Федерации, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию».
Еще один законопроект обязывает правительство США не признавать «фактически и юридически» включение в состав России полуострова Крым в 2014 году, предусматривая, что введенные после этого санкции могут быть отменены только после «полного выполнения всех пунктов минских соглашений».
Законодатели также рассмотрят законопроект, обязывающий директора Национальной службы разведки США передать в Конгресс подробный отчет о финансовых и других активах, принадлежащих лично Владимиру Путину. По мнению авторов резолюции, эти активы «могут контролироваться или находиться в управлении у олигархов, входящих в ближний круг президента РФ».
Соединенные Штаты должны предпринимать больше усилий для того, чтобы публично обнародовать сведения о коррупционных действиях Владимира Путина. Нажитое им незаконным путем состояние является, возможно, самым значительным глобальным свидетельством его нечистоплотности, а также постоянных попыток подорвать верховенство закона и демократию в Российской Федерации, — говорится в тексте законопроекта.
Кроме этого Палата представителей рассмотрит законопроект, направленный против «всемирной кампании по распространению дезинформации, организованной Россией». Документ обязывает директора Национальной службы разведки США предоставить Конгрессу отчет о «попытках России использовать слабость и разногласия правительств стран Запада», включая действия, направленные «на ослабление НАТО».
Президент Дональд Трамп в своих публичных выступлениях называл Атлантический альянс «устаревшей организацией». По утверждению источников газеты The Washington Post, в феврале глава Белого дома обсуждал со своими советниками новую инициативу, предполагающую, что некоторые европейские страны, а также Япония и Южная Корея должны полностью оплачивать пребывание американских войск на своей территории, дополнительно выплачивая Вашингтону еще и 50% от этих сумм.
В начале недели спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга уже в начале апреля выступить с обращением к обеим палатам Конгресса. Этот жест наблюдатели в Вашингтоне посчитали адресованным лично президенту Трампу.
В конце недели Палата представителей также рассмотрит еще один законопроект, обязывающий Министерство юстиции США опубликовать полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о возможном российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, и обвинения против президента Дональда Трампа в сотрудничестве с представителями Кремля и воспрепятствовании правосудию.
Представляя на Капитолийском холме сразу несколько законопроектов, которые будут вынесены на голосование в Палате представителей уже сегодня, лидер демократического большинства в Конгрессе Стени Хойер заявил, что подготовленные представителями обеих ключевых политических партий резолюции адресованы лично Владимиру Путину и Дональду Трампу и должны продемонстрировать единую позицию республиканцев и демократов по отношению к Москве.
Президент США в последние два года неоднократно заявлял, что не доверяет выводам представителей всех американских спецслужб и склонен верить словам российского лидера, заявившего во время саммита в Хельсинки о том, что Москва никогда не пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах.
«Подрывные действия руководства России больше невозможно не замечать, — заявил господин Хойер.— Демократы собираются привлечь внимание к тому, как криминальные деньги становятся оружием и в Соединенных Штатах, и за рубежом, а также подтвердить, что окончательный доклад спецпрокурора (Роберта Мюллера, курирующего расследование о возможном российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года.— “Ъ”) будет доступен для общественности».
«Он этого не стоит, — сообщила она в интервью, опубликованном The Washington Post.— Импичмент настолько разрушителен для страны, что если мы не будем располагать полными и шокирующими фактами, если эта инициатива не получит поддержку обеих партий, я не думаю, что мы должны инициировать этот процесс. Это разделит страну».
В последние месяцы несколько членов Конгресса от Демократической партии выступали с инициативой рассмотреть возможность импичмента президента Дональда Трампа, но не смогли заручиться поддержкой достаточного количества законодателей.
Госпожа Пелоси подчеркнула, что «пока» не готова поддержать эти инициативы, но при этом уверена, что нынешний глава Белого дома не способен выполнять свои обязанности. «Мы говорим об этических вопросах? Об интеллектуальных способностях? О политических? — спросила она.— Если обо всем вышеперечисленном, то ответ “нет и нет”. Я не думаю, что он способен (быть президентом.— “Ъ”)».
Кирилл Белянинов, Вашингтон
17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.
Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.
Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).
Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.
Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.
23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).
Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.
Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.
Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.
Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.
Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.
Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.
Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.
8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».
13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.
По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.
12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.
В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.