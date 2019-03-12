Медведев пообещал разобраться со строительством завода на Байкале

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по импорту воды в Китай.

«Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются», — сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами-членами спортивной сборной команды РФ на Универсиаде 2019 в Красноярске, отвечая на просьбу прокомментировать вопрос строительства на озере Байкал завода для импорта воды в Китай.

По словам премьера, необходимо изучить все аспекты проекта.

Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам. Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

Медведев подчеркнул, что возвращаться к прошлому нельзя, необходимо наоборот предпринять все усилия для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.

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«Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что решение далось нелегко, поскольку на комбинате работали люди, производили определенную продукцию. «Но мы это сделали, и комбинат закрыли. Так вот почему я это вспоминаю. Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала», — сказал Медведев.

Накануне стало известно, что стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию в связи с одиночным пикетом против строительства завода на Байкале, который он провел 3 марта на Красной площади.