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13:57 (мск), источник: Интерфакс

Медведев пообещал разобраться со строительством завода на Байкале

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Петицию против стройки к настоящему моменту подписали почти 900 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по импорту воды в Китай.

«Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются», — сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами-членами спортивной сборной команды РФ на Универсиаде 2019 в Красноярске, отвечая на просьбу прокомментировать вопрос строительства на озере Байкал завода для импорта воды в Китай.

По словам премьера, необходимо изучить все аспекты проекта.

Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ

Медведев подчеркнул, что возвращаться к прошлому нельзя, необходимо наоборот предпринять все усилия для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.

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«Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что решение далось нелегко, поскольку на комбинате работали люди, производили определенную продукцию. «Но мы это сделали, и комбинат закрыли. Так вот почему я это вспоминаю. Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала», — сказал Медведев.

Накануне стало известно, что стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию в связи с одиночным пикетом против строительства завода на Байкале, который он провел 3 марта на Красной площади.

На сайте Change.org создана петиция против строительства, которую на данный момент подписали почти 900 тысяч человек. Ее авторы со ссылкой на ученых утверждают, что завод нанесет огромный вред экологии Байкала, местным жителям перекроют подход к озеру и запретят ловить рыбу.

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