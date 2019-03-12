Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Штурм администрации Порошенко: «гремят взрывы, всё в дыму»
Где сильнее всего вырастут цены на бензин
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
Ольга Бузова доводит себя до истощения
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
В Крыму сказали, чем более всего недовольны жители
Мать девочки-маугли объяснила, почему закрыла дочь в квартире
Лановой не придет на прощание с Этушем
«Реал» снова будет тренировать Зидан
Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Универсиады
Вдова Этуша на церемонии прощания с актером (фото)
Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России могут массово обанкротиться застройщики
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Что увидел мир во время суперлуния
12:09 (мск), источник: Ведомости

Путин предложил дать СКР право проводить судебные экспертизы

Президент Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет России (СКР) правом проводить судебные экспертизы. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

В случае принятия законопроекта, ведомство сможет организовывать финансово-аналитические, дактилоскопические, лингвистические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические и другие экспертизы. Президент предложил отнести СКР к госорганам, «в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения». Принятие такого закона не потребует дополнительного финансирования из бюджета, говорится в документе.

Конституционный суд рассматривал вопрос расширения полномочий СКР еще в 2015 г., разрешив ведомству их проводить. Генпрокурор Юрий Чайка, комментируя это решение, заявил, что «заложенный в нем правовой смысл не свидетельствует о наличии такого права» у СКР и не касается вопросов создания экспертных подразделений в ведомстве. Чайка подчеркивал, что список органов, которые могут иметь экспертные подразделения, содержится в ФЗ о «Государственной судебно-экспертной деятельности», но СКР в нем нет.

В июле 2018 г. заместитель генпрокурора Виктор Гринь напомнил в письме СКР, что проведенные следователями судмедэкспертизы не могут быть доказательствами по уголовным делам, писал «Коммерсантъ». Председатель СКР Александр Бастрыкин обжаловал это письмо в личном обращении к Чайке. В ноябре того же года Чайка подтвердил, что судмедэкспертизу могут проводить только медики. Он подчеркивал, что эксперты СКР — в подчинении следственных органов и их участие в экспертизе может нарушать право фигурантов дела на справедливое разбирательство.

 Продажи «Ашана» в России упали после отказа сети работать как дискаунтер
Все больше стран приостанавливают полеты лайнеров Boeing 737 Max 8
Конгресс рассмотрит сразу четыре антикремлевских законопроекта
Четвертая страна приостановила полеты Boeing 737 Max 8
СМИ: Кремль отказался рассматривать возможность передачи Курил
Зарплаты трети российских учителей оказались ничтожно низкими
Пилот показала таймлапс приземления в опасном аэропорте Европы
Сидней наводнили крысы
Дайвер в США снял гигантское скопление медуз (видео)
Спорт
«Реал» снова будет тренировать Зидан Сантьяго Солари не справился
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Опубликована «чёрная двадцатка» самых угоняемых авто По данным российской ГИБДД, за 2018 год количество угонов легкового транспорта сократилось на 20%
Кино
Назван самый богатый российский актер Специалисты подсчитали заработки отечественных звезд и составили топ-5 самых состоятельных
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь