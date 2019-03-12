Путин предложил дать СКР право проводить судебные экспертизы
Президент Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет России (СКР) правом проводить судебные экспертизы. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Госдумы.
Президент Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет России (СКР) правом проводить судебные экспертизы. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Госдумы.
В случае принятия законопроекта, ведомство сможет организовывать
Конституционный суд рассматривал вопрос расширения полномочий СКР еще в 2015 г., разрешив ведомству их проводить. Генпрокурор Юрий Чайка, комментируя это решение, заявил, что «заложенный в нем правовой смысл не свидетельствует о наличии такого права» у СКР и не касается вопросов создания экспертных подразделений в ведомстве. Чайка подчеркивал, что список органов, которые могут иметь экспертные подразделения, содержится в ФЗ о «Государственной
В июле 2018 г. заместитель генпрокурора Виктор Гринь напомнил в письме СКР, что проведенные следователями судмедэкспертизы не могут быть доказательствами по уголовным делам, писал «Коммерсантъ». Председатель СКР Александр Бастрыкин обжаловал это письмо в личном обращении к Чайке. В ноябре того же года Чайка подтвердил, что судмедэкспертизу могут проводить только медики. Он подчеркивал, что эксперты СКР — в подчинении следственных органов и их участие в экспертизе может нарушать право фигурантов дела на справедливое разбирательство.