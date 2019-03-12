Путин предложил дать СКР право проводить судебные экспертизы

Источник: РИА "Новости"

В случае принятия законопроекта, ведомство сможет организовывать финансово-аналитические, дактилоскопические, лингвистические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические и другие экспертизы. Президент предложил отнести СКР к госорганам, «в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения». Принятие такого закона не потребует дополнительного финансирования из бюджета, говорится в документе.

Конституционный суд рассматривал вопрос расширения полномочий СКР еще в 2015 г., разрешив ведомству их проводить. Генпрокурор Юрий Чайка, комментируя это решение, заявил, что «заложенный в нем правовой смысл не свидетельствует о наличии такого права» у СКР и не касается вопросов создания экспертных подразделений в ведомстве. Чайка подчеркивал, что список органов, которые могут иметь экспертные подразделения, содержится в ФЗ о «Государственной судебно-экспертной деятельности», но СКР в нем нет.