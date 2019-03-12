Володин осудил волгоградского депутата за слова о «тунеядцах и алкашах» с маленькой пенсией

Источник: РИА "Новости"

В ходе пленарного заседания во вторник при обсуждении законопроекта о индексации пенсии для получателей самых маленьких пенсий, которые не дотягивают до прожиточного минимума, Володин попросил заместителя министра труда и соцразвития Андрея Пудова дать информацию о том, где работали люди, которые получают сейчас эту небольшую социальную пенсию.

«Там несколько категорий получателей, есть чистая социальная пенсия по старости — те лица, которые не выработали даже 9 лет стажа, как правило это мамы, которые осуществляли уход за детьми, и даже ухода за детьми им не хватило, чтобы получить страховую пенсию, это получатели социальной пенсии по инвалидности и ни дня стажа вообще не имеют. Это получатели социальной пенсии по потере кормильца, это те лица, которые не получили (страховую пенсию), у них умерший кормилец тоже не имел страхового стажа», — ответил Пудов.

Кроме того, добавил он, получатели страховых пенсий, которые под эту категорию попадают, «это как правило те лица, которые вынужденно в силу трудных жизненных обстоятельств не выработали большого стажа или просто работали с низкой зарплатой».

«У нас, извините, не все профессии предполагают высокие заработки, а низкий размер пенсий очень часто как раз обусловлен тем, что даже при длинном стаже у людей просто были низкие заработки. Это не менее уважаемые профессии, чем, например, в серьезных добывающих отраслях. Это может быть обычная жизнь обычного человека, который повседневным трудом занимается», — сказал замминистра.

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Володин отметил, что специально задал этот вопрос: «Этот вопрос неслучайно задан, потому что мы стали свидетелями того, как один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень — мягко сказать — некорректно по отношению к тем, кто сейчас подпадает под действие закона, посчитав, что его путь — более эффективного человека».

Речь идет о депутате Волгоградской областной думы Гасане Набиеве, который недавно заявил, что минимальную пенсию получают «тунеядцы и алкаши» и они сами виноваты в этом.

«Думаю, что все согласятся, что нельзя использовать некорректные выражения. Мы хотели бы призвать наших коллег — и в этом зале, и тех, кто работает в законодательных собраниях регионах — впредь выбирать выражения и уважительно относиться к тем, кто избрал нас на эти должности, и в принципе делать все для того, чтобы не было стыдно за наши поступки. Потому что реально стыдно, что депутат и вот так рассуждает», — сказал Володин.

Он отметил, что необходимо понимать, что «речь идет о людях, которые всю жизнь проработали нянечкой, санитаркой, вахтером, получили инвалидность, у них так жизнь сложилась».