Песков напомнил, что в российских законах нет понятия кровной мести
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — В Кремле заявляют, что традиций кровной мести в российском правовом поле нет.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — В Кремле заявляют, что традиций кровной мести в российском правовом поле нет.
В ходе общения с журналистами во вторник
«Мне неизвестно об этом заявлении, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать. В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле.
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