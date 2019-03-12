Песков напомнил, что в российских законах нет понятия кровной мести

В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который объявил своим врагом чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, и пообещал вместе с братьями найти его, но не убивать. В связи с этим Пескову задали вопрос, как в Кремле смотрят на такие заявления чеченского руководства, и, в том числе, на традицию кровной мести.