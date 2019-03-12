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13:48 (мск), источник: Интерфакс

Песков напомнил, что в российских законах нет понятия кровной мести

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — В Кремле заявляют, что традиций кровной мести в российском правовом поле нет.

Источник: РИА "Новости"

В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который объявил своим врагом чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, и пообещал вместе с братьями найти его, но не убивать. В связи с этим Пескову задали вопрос, как в Кремле смотрят на такие заявления чеченского руководства, и, в том числе, на традицию кровной мести.

«Мне неизвестно об этом заявлении, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать. В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве», — сказал Песков.

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