Песков увидел «абстрактные домыслы» в статьях о возможной передаче Курил Японии

На уточняющий вопрос, предполагает ли мирный договор возврат спорных территорий, Песков сказал: «Вот здесь пока нет никаких решенных модальностей, здесь нет никаких запросных позиций». Стороны ведут терпеливую и спокойную работу, добавил он. Представитель Кремля добавил, что достоверная информация о переговорах будет раскрыта, «когда настанет время».

Песков подчеркнул, что «всем прекрасно известны» настроения россиян в отношении Курильских островов и их невозможно не принимать во внимание.

Песков подчеркнул, что «всем прекрасно известны» настроения россиян в отношении Курильских островов и их невозможно не принимать во внимание.

Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и МИДу России, сообщил, что у Кремля нет планов передать Курилы Японии. Прямо отказывать Токио Москва не хочет «из соображений дипломатии», но условия, выдвигаемые Россией по территориальному вопросу, будут неприемлемы для Японии, объяснил один из собеседников. Москва ставит два условия: признание российского суверенитета над всеми Курильскими островами и гарантии неразмещения на них в случае их передачи военных баз США, рассказали собеседники издания.