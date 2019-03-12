Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить «Северный поток — 2».
БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить «Северный поток — 2».
В тексте утверждается, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, а также угрожает внутреннему европейскому рынку и не соответствует энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам.
Также документ призывает:
ЕК и европейским дипслужбам предложено «безотлагательно разработать законодательные предложения по общему для ЕС «закону Магнитского» («глобальный правозащитный режим санкций ЕС»).
В тексте сказано, что Россия не может считаться стратегическим партнером, поскольку принципы в соглашении о партнерстве и сотрудничестве «более не соблюдаются». Членам ЕС предложено пересмотреть внешнюю политику в отношении Москвы.
Инициатором резолюции стала евродепутат от Латвии Сандра Калниете. Она настаивает на введении мер против Москвы, «если нарушение Россией международного права будет продолжаться».
За документ проголосовали 402 депутата, против высказались 163, еще 89 воздержались.