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15:50 (мск), источник: Интерфакс

Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером ЕС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Он настаивает на пересмотре соглашения о партнерстве, подписанного 25 лет назад.

Источник: AP 2019

Россия больше не является стратегическим партнером Европейского союза, и подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) нуждается в пересмотре, говорится в резолюции Европарламента, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.

Европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает к майским выборам, призывают ЕС «к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией» и обосновывают свой вывод тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства ныне противоречат целям и базовым ценностям ЕС.

Главное неприятие европейских парламентариев вызывают «действия России в отношении Украины, начиная с 2014 года».

Европарламент считает, «что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные второй статьей СПС, больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть».

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