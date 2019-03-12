Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером ЕС
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Он настаивает на пересмотре соглашения о партнерстве, подписанного 25 лет назад.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Он настаивает на пересмотре соглашения о партнерстве, подписанного 25 лет назад.
Россия больше не является стратегическим партнером Европейского союза, и подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) нуждается в пересмотре, говорится в резолюции Европарламента, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.
Европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает к майским выборам, призывают ЕС «к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией» и обосновывают свой вывод тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства ныне противоречат целям и базовым ценностям ЕС.
Европарламент считает, «что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные второй статьей СПС, больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть».